遭指多次赴港影射金流問題 黃國昌：報導子虛烏有
鏡報報導指民眾黨主席黃國昌曾於2021年前後多次前往香港，質疑與凱思國際金流有關。黃國昌今天反駁，報導子虛烏有，2020年後他連簽證都未申請，要求鏡報公開道歉並更正，否則將依法追訴。
鏡傳媒集團指控黃國昌指揮狗仔集團跟監政敵，薪水由資金可能來自境外的「凱思國際」支付，並說凱思國際與黃國昌姻親有關。
鏡報今天進一步報導，指檢調調查黃國昌跟拍案，調查金流時發現，2021年前後黃國昌與前永豐銀總經理張晉源曾多次一起前往香港，並質疑可能與凱思國際的金流有關；另一方面，近期檢調約談狗仔成員時，發現都刻意淡化黃國昌指揮角色，將責任歸於一名林姓攝影。
對此，黃國昌上午透過聲明表示，鏡傳媒集團為配合民進黨打擊政敵，傾盡全力抹黑抹紅，連這種笑掉人大牙的故事都可以捏造；有關鏡報報導他2021年前後與張晉源多次前往香港，內容子虛烏有，完全是虛構，連報導記者都不敢掛名。
黃國昌指出，他之前為了支持港人的民主運動申請去香港都被拒絕，這是公開資訊，2020年卸任立委後，未再嘗試申請簽證，更遑論前往香港，出入境資料清楚明白。
黃國昌指出，請鏡傳媒集團今天中午以前立即更正並公開道歉，否則他將依法訴追責任。
黃國昌上午接受媒體聯訪，媒體詢問是否2014年雨傘革命時曾申請去香港。黃國昌表示，雨傘革命時曾申請一次，2016年時又申請一次，但都沒有通過，後來他知道不會准許，就沒有再申請入香港。
黃國昌抨擊，鏡報敢寫這種虛擬的故事，就負責任拿出證據，難道現在媒體寫造假新聞都沒關係嗎，寫這種新聞都不會心虛汗顏嗎，還是根本是死豬不怕滾水燙。
談及鏡報指狗仔成員淡化角色，黃國昌批評，本來就與他無關，什麼叫刻意淡化，這種報導筆法相當可笑，且如果是檢調調查，為何鏡報會知道，北檢應出面說明，到底是鏡報寫故事，還是檢調又洩密、違反偵查不公開。
