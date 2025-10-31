APEC會美國務院政治次卿 吳誠文拋人才培育、高科技、AI深化合作
國科會主委吳誠文在APEC部長級年會期間，與美國國務院政治事務次卿胡可心（Allison Hooker）及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷（Michael DeSombre）舉行雙邊會談；此外，他也會晤美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）。
據轉述，吳誠文在與胡可心和戴桑布雷會談時，談及台美夥伴關係的重要性，尤其包括維護台海和平穩定與共同促進經濟繁榮等方面的合作；他說，台灣期待與美方在人才培育、高科技政策及人工智慧（AI）發展等領域持續深化合作。
此外，吳誠文在活動期間會晤海爾伯格，除祝賀海爾伯格履新，他也提到，台灣期待在創新產業、供應鏈安全及強化全球人工智慧領導地位等領域，與美方拓展更多合作機會。
