鄭麗文稱「普亭不是獨裁者」 黃國昌：跟國民黨討論法案未涉俄、烏
國民黨準主席鄭麗文在接受德國之聲專訪時表示，「普亭並不是獨裁者」，並稱俄烏戰爭爆發關鍵理由是北約違背城廓一再東擴。對於這樣的發言是否會影響藍白合作，民眾黨主席黃國昌今說，目前跟國民黨討論法案並未牽涉俄國、烏克蘭，並預告周日將辦第二場聯合政府研討會，盼鄭麗文就任黨主席後，雙方能更深入交換意見。
黃國昌今在立院受訪指出，民眾黨與國民黨在國會討論的法案，目前沒有法案牽涉到俄國、烏克蘭，至於每個政黨、政治人物對世界上不同國家元首，或是政治人物評價，那是每一個人對自己評價負責任問題，民眾黨團立場非常清楚，就是務實、理性、科學、就事論事。
黃國昌說，國眾兩黨從去年的國會改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪，乃至於還給勞工假、提高警消所得替代率、增加軍人待遇都有共同價值、目標，這些法案攸關人民的福祉，沒有牽涉到什麼意識形態。
至於國會之外政黨進一步的合作，黃國昌指出，民眾黨正推動聯合政府，這周日邀請兩個日本的學者，包括參與日本首相高市早苗共同組閣的日本維新會前眾議員，來台灣參加聯合政府研討會，從日本的經驗帶給台灣重要啟示，避免民進黨一些不明就裡的政治人物，繼續汙名化聯合政府的概念跟想法。
黃國昌強調，連駐日前大使謝長廷對民眾黨推動聯合政府理念，用人唯才，不分黨派，和解共生，也是高度的支持跟讚揚。而鄭麗文將在11月1日就任，期待跟鄭麗文能夠針對聯合政府理念、外國實踐的經驗，以及台灣可以借鏡的地方，大家更深入交換意見。
