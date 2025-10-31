聽新聞
0:00 / 0:00
影／再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」 國民黨：只會閃躲挑戰
國民黨文傳會出品的「萊爾校長」爆紅，在新舊黨主席明日交接之際，今再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」，諷刺能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。
國民黨日前以AI工具、使用美國動畫「南方四賤客」的畫風，製作「萊爾校長」系列影片，諷刺執政黨能源政策和賴清德總統，相關影像在網上爆紅外，也衍生出「二創潮」。國民黨文傳會今再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」。
國民黨表示，「萊爾校長彩蛋宇宙」，萊爾校長不會，什麼都不會。從修車廣告、到「輸不起就翻桌」、再到全民熟知的萊爾校長，三支廣告串連成完整劇情，彩蛋全面解鎖。
國民黨指出，能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。
國民黨批，一個政府只會作秀、只會甩鍋，人民最終面對的，只有更深的困境與失望。萊爾宇宙新篇章正式展開，看清無能，才有能力改變。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言