偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

影／再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」 國民黨：只會閃躲挑戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會出品的「萊爾校長」爆紅，今再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」，諷刺能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。圖／取自國民黨CF
國民黨文傳會出品的「萊爾校長」爆紅，今再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」，諷刺能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。圖／取自國民黨CF

國民黨文傳會出品的「萊爾校長」爆紅，在新舊黨主席明日交接之際，今再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」，諷刺能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。

國民黨日前以AI工具、使用美國動畫「南方四賤客」的畫風，製作「萊爾校長」系列影片，諷刺執政黨能源政策和賴清德總統，相關影像在網上爆紅外，也衍生出「二創潮」。國民黨文傳會今再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」。

國民黨表示，「萊爾校長彩蛋宇宙」，萊爾校長不會，什麼都不會。從修車廣告、到「輸不起就翻桌」、再到全民熟知的萊爾校長，三支廣告串連成完整劇情，彩蛋全面解鎖。

國民黨指出，能源危機，束手無策；關稅問題，毫無對策，無論面對哪一項挑戰，萊爾校長都選擇閃避與推託。

國民黨批，一個政府只會作秀、只會甩鍋，人民最終面對的，只有更深的困境與失望。萊爾宇宙新篇章正式展開，看清無能，才有能力改變。

