快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

NCC人事案11月7日立院闖關 藍白放話嚴審

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天經朝野協商，決議在11月7日進行4位NCC委員人事同意權案記名投票表決。圖／本報系資料照片
立法院今天經朝野協商，決議在11月7日進行4位NCC委員人事同意權案記名投票表決。圖／本報系資料照片

NCC委員懸缺已久，行政院7月底公布新提名的4位委員名單，其中指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修擔任正副主委，另外2人為政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威，以及世新傳播管理系助理教授羅慧雯。立法院今天經朝野協商，決議在11月7日進行該人事同意權案記名投票表決。

根據政院資訊，程明修為國民黨籍，其餘3位提名委員為無黨籍。行政院發言人李慧芝表示，政院提名時也依法考量政黨及性別比例，名單稍早已函請立法院審議，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利NCC業務順利運作。

在野黨則表示將嚴審，民眾黨立委劉書彬表示，蔣榮先長期以學術與公部門研究為主，然而缺乏廣電及通訊監理的實務經驗，程明修則是沒有直接參與媒體產業，黃葳威過去任職多項公私部門，曾經遭到質疑成為業者門神，羅慧雯則是也有類似問題，監理公信力恐怕會受損。

劉書彬說明，民眾黨團的立場很清楚，行政院刻意拖延提名時程，放任NCC委員長期懸缺，4位被提名人各自有不適任理由，提名過程不公開也多出自政治考量，自損獨立機關的監管形象，未來應該進行審慎評估，NCC作為獨立機關的使命。

國民黨立委洪孟楷表示，大家都很關心NCC委員人事案，行政院長卓榮泰拖延將近1年，終於在今年7月31日提出名單，政府部門的怠惰就是失職，感謝多位專家學者提出意見，國民黨團也將依此就教4位被提名人。

洪孟楷說，立法院秉持專業審查與嚴格把關，只要是適任合理的名單，絕對沒有任何理由阻擋，但是只要不適任、不符合外界期待，國民黨團也會勇敢投下反對票，行政部門應該積極提名真正符合民眾期待的人選。

行政院 NCC 國民黨

延伸閱讀

影／行政院造成NCC人事案延宕？陳崇樹：在目前職位上無從評論

挺「關中天」遭質疑中立性 NCC委員被提名人羅慧雯：當時是學者

藍委：詐騙應賞鞭刑 行政院遲疑不定

納鞭刑阻詐 卓榮泰：民間對人權有討論 法務部先評估可行性

相關新聞

林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗

APEC領袖會議今（31日）在南韓慶州登場，南韓總統李在明上午在會場一一歡迎與會者，我領袖代表林信義在9時30分抵達現場...

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會包括民進黨發言人卓冠廷在內，集體透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人...

林佳龍力挺林岱樺引爭議…黃暐瀚不驚訝：派系掌門人該做的事

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍近日公開表態力挺因涉嫌詐領助理費案遭起訴的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內派系圍剿。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，他對林佳龍的表態並不意外，並分析這背後的派系思維與政治布局。

NCC人事案11月7日立院闖關 藍白放話嚴審

NCC委員懸缺已久，行政院7月底公布新提名的4位委員名單，其中指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專...

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

民進黨2026年台南市長初選備受關注，鋒燦傳媒今天公布最新民調結果，在民進黨初選民調模式下，民進黨立委陳亭妃以52.6%...

鄭麗君：預計APEC之後繼續協商 達成關稅總結會商

行政院副院長鄭麗君30日指出，在10月初第五輪實體磋商後，臺美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。