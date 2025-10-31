NCC人事案11月7日立院闖關 藍白放話嚴審

NCC委員懸缺已久，行政院7月底公布新提名的4位委員名單，其中指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修擔任正副主委，另外2人為政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威，以及世新傳播管理系助理教授羅慧雯。立法院今天經朝野協商，決議在11月7日進行該人事同意權案記名投票表決。

根據政院資訊，程明修為國民黨籍，其餘3位提名委員為無黨籍。行政院發言人李慧芝表示，政院提名時也依法考量政黨及性別比例，名單稍早已函請立法院審議，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利NCC業務順利運作。

在野黨則表示將嚴審，民眾黨立委劉書彬表示，蔣榮先長期以學術與公部門研究為主，然而缺乏廣電及通訊監理的實務經驗，程明修則是沒有直接參與媒體產業，黃葳威過去任職多項公私部門，曾經遭到質疑成為業者門神，羅慧雯則是也有類似問題，監理公信力恐怕會受損。

劉書彬說明，民眾黨團的立場很清楚，行政院刻意拖延提名時程，放任NCC委員長期懸缺，4位被提名人各自有不適任理由，提名過程不公開也多出自政治考量，自損獨立機關的監管形象，未來應該進行審慎評估，NCC作為獨立機關的使命。

國民黨立委洪孟楷表示，大家都很關心NCC委員人事案，行政院長卓榮泰拖延將近1年，終於在今年7月31日提出名單，政府部門的怠惰就是失職，感謝多位專家學者提出意見，國民黨團也將依此就教4位被提名人。

洪孟楷說，立法院秉持專業審查與嚴格把關，只要是適任合理的名單，絕對沒有任何理由阻擋，但是只要不適任、不符合外界期待，國民黨團也會勇敢投下反對票，行政部門應該積極提名真正符合民眾期待的人選。

