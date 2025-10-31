台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

民進黨2026年台南市長初選備受關注，鋒燦傳媒今天公布最新民調結果，在民進黨初選民調模式下，民進黨立委陳亭妃以52.6%支持度，大勝謝龍介的24.9%，民進黨立委林俊憲則僅以42.3%，小贏謝龍介37.2%。

民調報告指出，陳亭妃雖然在對比式民調中大勝林俊憲，然該民調在完成對比式題目後，補充調查「民進黨初選誰較可能勝出」的看好度題，陳亭妃僅以40.2%與林俊憲37.7%持平，意味台南市選民雖普遍支持陳亭妃，仍因未知原因認為，林俊憲出線可能性不輸陳亭妃。

交叉分析部分，陳亭妃在各個年齡層（20-29歲、30-39歲、40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上）的支持度皆大幅輾壓謝龍介，而林俊憲則在青年族群（30-39歲）及台南市人口最大宗的壯年族群（40-49歲）則輸給謝龍介。

政黨傾向方面，民進黨支持者在兩組對比中對於「陳亭妃（82.8%）對決謝龍介（4.0%）」相較林俊憲（79.0%）對決謝龍介（12.6%）」具有較高的「歸隊效應」，而國民黨支持者在「陳亭妃（19.7%）對決謝龍介（70.2%）」相較林俊憲（4.9%）對決謝龍介（88.9%）」則顯示陳亭妃對於藍營選票具有相當程度的分票能力。

國民黨在台南目前可能角逐市長人選除了謝龍介，另有前立委陳以信。鋒燦傳媒說明，該民調題目設計階段尚未發生陳以信宣布參選事件，因此該民調未能納入陳以信。不過為能真實推估民進黨初選的準確性，未來將持續進行民調、追蹤趨勢，並依實際需求評估題目調整之必要性。

該份民調是委託循證民調有限公司執行，針對台南市37個行政區採取隨機抽樣方式進行市話調查，訪問對象為年滿20歲以上市民，調查期間為本月27日至29日，樣本數為1201，信心水準訂為95%情況下，抽樣誤差約為±2.83%，最後再針對性別、年齡與戶籍進行加權處理。其問卷設計顯按照民進黨初選的「對比式」題目進行調查。

