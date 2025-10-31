快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
鋒燦傳媒今天公布最新民調結果，在民進黨初選民調模式下，民進黨立委陳亭妃以52.6%支持度，大勝謝龍介的24.9%，民進黨立委林俊憲則僅以42.3%，小贏謝龍介37.2%。圖／鋒燦傳媒提供
鋒燦傳媒今天公布最新民調結果，在民進黨初選民調模式下，民進黨立委陳亭妃以52.6%支持度，大勝謝龍介的24.9%，民進黨立委林俊憲則僅以42.3%，小贏謝龍介37.2%。圖／鋒燦傳媒提供

民進黨2026年台南市長初選備受關注，鋒燦傳媒今天公布最新民調結果，在民進黨初選民調模式下，民進黨立委陳亭妃以52.6%支持度，大勝謝龍介的24.9%，民進黨立委林俊憲則僅以42.3%，小贏謝龍介37.2%。

民調報告指出，陳亭妃雖然在對比式民調中大勝林俊憲，然該民調在完成對比式題目後，補充調查「民進黨初選誰較可能勝出」的看好度題，陳亭妃僅以40.2%與林俊憲37.7%持平，意味台南市選民雖普遍支持陳亭妃，仍因未知原因認為，林俊憲出線可能性不輸陳亭妃。

交叉分析部分，陳亭妃在各個年齡層（20-29歲、30-39歲、40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上）的支持度皆大幅輾壓謝龍介，而林俊憲則在青年族群（30-39歲）及台南市人口最大宗的壯年族群（40-49歲）則輸給謝龍介。

政黨傾向方面，民進黨支持者在兩組對比中對於「陳亭妃（82.8%）對決謝龍介（4.0%）」相較林俊憲（79.0%）對決謝龍介（12.6%）」具有較高的「歸隊效應」，而國民黨支持者在「陳亭妃（19.7%）對決謝龍介（70.2%）」相較林俊憲（4.9%）對決謝龍介（88.9%）」則顯示陳亭妃對於藍營選票具有相當程度的分票能力。

國民黨在台南目前可能角逐市長人選除了謝龍介，另有前立委陳以信。鋒燦傳媒說明，該民調題目設計階段尚未發生陳以信宣布參選事件，因此該民調未能納入陳以信。不過為能真實推估民進黨初選的準確性，未來將持續進行民調、追蹤趨勢，並依實際需求評估題目調整之必要性。

該份民調是委託循證民調有限公司執行，針對台南市37個行政區採取隨機抽樣方式進行市話調查，訪問對象為年滿20歲以上市民，調查期間為本月27日至29日，樣本數為1201，信心水準訂為95%情況下，抽樣誤差約為±2.83%，最後再針對性別、年齡與戶籍進行加權處理。其問卷設計顯按照民進黨初選的「對比式」題目進行調查。

民調 陳亭妃 謝龍介

延伸閱讀

影／否認介入民進黨台南市長初選 謝龍介：會光明正大贏得選戰

謝龍介質詢「認錯人」頻提堰塞湖 管碧玲掩面笑哭：我不是劉部長

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

陳亭妃、林俊憲誰出戰台南市長？綠營內參民調曝光 雙方回應這樣說

相關新聞

林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗

APEC領袖會議今（31日）在南韓慶州登場，南韓總統李在明上午在會場一一歡迎與會者，我領袖代表林信義在9時30分抵達現場...

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會包括民進黨發言人卓冠廷在內，集體透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人...

林佳龍力挺林岱樺引爭議…黃暐瀚不驚訝：派系掌門人該做的事

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍近日公開表態力挺因涉嫌詐領助理費案遭起訴的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內派系圍剿。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，他對林佳龍的表態並不意外，並分析這背後的派系思維與政治布局。

影／再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」 國民黨：只會閃躲挑戰

國民黨文傳會出品的「萊爾校長」爆紅，在新舊黨主席明日交接之際，今再公布「萊爾校長彩蛋宇宙」，諷刺能源危機，束手無策；關稅...

NCC人事案11月7日立院闖關 藍白放話嚴審

NCC委員懸缺已久，行政院7月底公布新提名的4位委員名單，其中指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專...

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

民進黨2026年台南市長初選備受關注，鋒燦傳媒今天公布最新民調結果，在民進黨初選民調模式下，民進黨立委陳亭妃以52.6%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。