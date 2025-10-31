鄭麗君：預計APEC之後繼續協商 達成關稅總結會商

行政院副院長鄭麗君30日指出，在10月初第五輪實體磋商後，臺美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，以「臺灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成關稅談判。

針對臺美關稅談判進度，鄭麗君說明，過去幾個月，我方談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判，現階段談判重點，主要是以「臺灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，臺美雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週臺美雙方都正參與亞太經濟合作會議（APEC），預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成臺美貿易協議。

鄭麗君接見金商獎中外得獎企業一行致詞時指出，1969年商人節開始進行「優良商人」選拔，當年臺灣人均GDP為357美元，而至2024年時人均GDP已超過3萬4,000美元，目前更成為世界第21大經濟體，預估今（2025）年經濟成長率可達4.45%，這是歷代企業家與工作者努力的成果，推動經濟持續成長，讓臺灣有如今充滿活力的的經濟面貌，也對世界做出貢獻，她要代表政府致上敬意與感謝。

鄭麗君指出，本屆金商獎得獎企業來自各領域，包括科技業、製造業、物流業、金融業、農畜水產業、食品業，也有傳統老店、傳統產業，均以專業、誠信經營事業，展現非凡實力。得獎企業在面對淨零轉型、數位轉型，乃至於社會企業責任議題上，也勇於創新突破，不斷提升產業競爭力，其中「優良商人」得獎者憑藉研發創新與市場洞察，提升企業競爭力，並在人工智慧（AI）應用超前部署；「優良老店」及「精英老店」得獎者，不僅致力於傳承臺灣傳統價值，也帶入新思維、新創意，讓老店持續煥發新光彩，增進民眾生活幸福感；此外，感謝「優良外國駐臺商務單位」及「優良外商」得獎者，選擇臺灣、投資臺灣，促進臺灣與國際市場鏈結合作，也帶來創新思維，為臺灣經濟注入新活力，成就今日臺灣。

鄭麗君提到，本屆金商獎得獎者不乏第五代、第六代，甚至是第七代接班人，象徵臺灣企業家代代傳承、勇於挑戰的精神，值得政府學習。面對未來挑戰，政府已啟動淨零與數位雙軸轉型相關政策，以創新驅動成長思維與企業一起努力，希望達到創新成長、綠色成長與包容成長的願景，讓臺灣成為更繁榮永續的經濟體。

鄭麗君表示，政府已提出「綠色成長與2050淨零轉型」路徑圖及六大部門減碳行動計畫，在確保穩定供電下，持續推動二次能源轉型，同時運用綠色金融、淨零科技等協助企業低碳轉型，邁向循環經濟，增進綠色競爭力。此外，為迎向AI新時代，政府除積極推動「五大信賴產業」外，亦提出「AI新十大建設」計畫，推動AI應用於醫療、農業、金融、交通等領域，帶動百工百業創新發展。

鄭麗君進一步說，中小微企業為我國創造逾900萬個工作機會，因此政府推動「中小微企業多元振興發展計畫」，透過「3策略、3配套、1窗口」提供多元支持。政府也會積極擴大內需刺激經濟成長，包括推動危老都更、振興觀光、並推動「均衡臺灣」，帶動在地發展，實現包容成長。另為因應國際經濟情勢變化，政府已編列「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，其中930億元用於支持出口產業供應鏈，提供金融支持、產業研發轉型及開拓海外市場等措施，穩定臺灣產業出口量能。

全國商業總會理事長許舒博致詞時表示，該總會致力成為臺灣百工百業的後盾，並配合政府政策，讓臺灣產業持續發揚茁壯。感謝政府編列「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，協助產業因應美國對等關稅衝擊，並讓產業轉型升級，邁向國際。針對產業缺工議題，許指出，勞動部已提出「跨國勞動力精進方案」，為勞動力不足問題向前跨步，未來產業界仍將與勞動部持續溝通，共商解決之道，盼讓臺灣產業更為穩健發展。

