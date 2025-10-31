林佳龍頒授史國王家警察總長睦誼外交獎章 感謝堅定挺台參與INTERPOL

外交部長林佳龍30日代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」予史瓦帝尼王國王家警察總長馬桑戈（Manoma Vusie Masango）。林佳龍指出，馬桑戈總長多年來在強化台史警政合作、深化兩國友誼，台使雙方更透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）共同培養新世代警政人才。林佳龍並感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣參與國際刑警組織（INTERPOL），支持台灣國際參與。

林佳龍表示，頒贈「睦誼外交獎章」是為表彰馬桑戈總長多年來在強化台史警政合作、深化兩國友誼上的卓越貢獻。林佳龍指出，台史兩國在警務領域的合作緊密，馬桑戈在 26 年前就曾來台接受專業拆彈訓練。近年來，雙方更透過 GCTF 分享打擊犯罪的經驗，台灣也歡迎史瓦帝尼優秀警官赴台受訓、攻讀學位，共同培育新世代的警政人才。

林佳龍認為，在跨國犯罪日益嚴峻的當前，全球共同打擊犯罪刻不容緩。然而，台灣卻依然被排除在國際刑警組織之外，「這不僅削弱全球安全體系，也形成國際合作的缺口」。林佳龍藉此機會特別感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣，與台灣共同主辦多場國際警政會議，並在國際場合上多次仗義發聲，支持台灣的國際參與。

林佳龍提到，第 93 屆國際刑警組織大會將於 11 月在摩洛哥召開，馬桑戈總長也將出席。馬桑戈致詞時強調，將在大會中堅定立場、為台灣發聲，因為打擊犯罪沒有國界，台灣應該參與國際刑警組織，與各國攜手合作，共同對抗跨國犯罪。

林佳龍也轉述，馬桑戈總長表示，這次榮獲「睦誼外交獎章」令他倍感榮耀。林佳龍透露，馬桑戈總長的女兒今日也親臨見證，讓頒獎儀式更增添許多溫馨之情，外交部同仁也列隊逐一敬酒，在酒杯清脆的碰撞聲中，祝福台史兩國友誼歷久彌新。

