林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗
APEC領袖會議今（31日）在南韓慶州登場，南韓總統李在明上午在會場一一歡迎與會者，我領袖代表林信義在9時30分抵達現場，大會主持人宣布「中華台北林信義會長」進場，他與李在明握手、合照時，記者中心的轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。
APEC網站直播的是沒有會員體介紹的畫面，在記者中心的轉播畫面上，則為每個經濟體加上經濟體名稱、規模等簡介，林信義抵達時，畫面上出現TAIWAN、中華民國國旗，形容台灣擁有2330萬人、GDP為8050億美元，是「主要的經濟夥伴和晶片領域的競爭者」。
此外，韓國國營有線電視頻道KTV國民放送和民營電視台SBS也在轉播時，播放相關畫面。
APEC是以經濟體而非國家身分參與的國際組織，我方在1991年加入APEC，當時經APEC主辦會員韓國居間協調，我以「Chinese Taipei」名稱與中國大陸及香港在該年同時加入APEC。
據了解，我方也沒料到會在APEC正式會議期間看到我國國旗，相關狀況有待釐清。
林信義與李在明握手、合照並寒暄，兩人會前互動約44秒。
林信義今起參加為期兩天的領袖會議，上午有首場領袖會議，下午將與企業代表對話，晚間參加領袖代表晚宴。
由於美國總統川普已經返回美國，美國的領袖代表為財政部長貝森特（Scott Bessent），他是第三位抵達的領袖代表。
而昨起對南韓國是訪問的中國大陸國家主席習近平則是在10時許現身，與李在明握手合照，北京將主辦明年的APEC。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言