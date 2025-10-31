快訊

林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州即時報導
我APEC領袖代表林信義在9時30分抵達現場，大會主持人宣布「中華台北林信義會長」進場，他與李在明握手、合照時，記者中心的轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。圖片取自／APEC台灣媒體團提供
我APEC領袖代表林信義在9時30分抵達現場，大會主持人宣布「中華台北林信義會長」進場，他與李在明握手、合照時，記者中心的轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。圖片取自／APEC台灣媒體團提供

APEC領袖會議今（31日）在南韓慶州登場，南韓總統李在明上午在會場一一歡迎與會者，我領袖代表林信義在9時30分抵達現場，大會主持人宣布「中華台北林信義會長」進場，他與李在明握手、合照時，記者中心的轉播畫面中出現中華民國國旗，同時標注「台灣」。

APEC網站直播的是沒有會員體介紹的畫面，在記者中心的轉播畫面上，則為每個經濟體加上經濟體名稱、規模等簡介，林信義抵達時，畫面上出現TAIWAN、中華民國國旗，形容台灣擁有2330萬人、GDP為8050億美元，是「主要的經濟夥伴和晶片領域的競爭者」。

此外，韓國國營有線電視頻道KTV國民放送和民營電視台SBS也在轉播時，播放相關畫面。

APEC是以經濟體而非國家身分參與的國際組織，我方在1991年加入APEC，當時經APEC主辦會員韓國居間協調，我以「Chinese Taipei」名稱與中國大陸及香港在該年同時加入APEC。

據了解，我方也沒料到會在APEC正式會議期間看到我國國旗，相關狀況有待釐清。

林信義與李在明握手、合照並寒暄，兩人會前互動約44秒。

林信義今起參加為期兩天的領袖會議，上午有首場領袖會議，下午將與企業代表對話，晚間參加領袖代表晚宴。

由於美國總統川普已經返回美國，美國的領袖代表為財政部長貝森特（Scott Bessent），他是第三位抵達的領袖代表。

而昨起對南韓國是訪問的中國大陸國家主席習近平則是在10時許現身，與李在明握手合照，北京將主辦明年的APEC。

南韓總統李在明（右）歡迎我APEC領袖代表林信義（左）。圖片取自APEC 台灣代表團提供
南韓總統李在明（右）歡迎我APEC領袖代表林信義（左）。圖片取自APEC 台灣代表團提供
南韓總統李在明（右）歡迎我APEC領袖代表林信義（左）。圖片取自APEC 台灣代表團提供
南韓總統李在明（右）歡迎我APEC領袖代表林信義（左）。圖片取自APEC 台灣代表團提供
民營電視台SBS直播畫面。擷取自SBS
民營電視台SBS直播畫面。擷取自SBS
韓國國營有線電視頻道KTV國民放送直播畫面。擷取自KTV
韓國國營有線電視頻道KTV國民放送直播畫面。擷取自KTV

APEC 林信義 李在明

