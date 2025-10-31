林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會包括民進黨發言人卓冠廷在內，集體透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人、民進黨立委林岱樺的造勢晚會，但此文一出立刻負評如潮。黨內人士表示，黨中央已經和卓冠廷說明，黨發言人身份在初選應中立，不適合介入初選，卓也表達理解之意。

正國會以外交部長林佳龍、卓冠廷帶頭，大動作挺林岱樺，綠營內部看法分歧。有派系認為，政務官助選多半是在選戰最後關頭，林佳龍此時出手，要競爭的對象還是黨內自己人，對團結毫無幫助，難道內政部長劉世芳、陸委會副主委梁文傑，也都要以新潮流核心要角身分，對高雄市長初選表態嗎？若大家都這樣，那國政不就會亂了套。

但有派系人士替林佳龍緩頰指出，林佳龍此舉目的，是為了透過力挺，淡化林岱樺在黨內被打壓的形象，以免她最後脫黨參選，到頭來最傷的還是民進黨；林佳龍現在力挺，屆時林岱樺若還是脫黨參選到底，正當性也將大幅降低，林佳龍其實有「甘願自己當壞人，也要替民進黨著想」的格局。

商品推薦