聽新聞
0:00 / 0:00
林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入
民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會包括民進黨發言人卓冠廷在內，集體透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人、民進黨立委林岱樺的造勢晚會，但此文一出立刻負評如潮。黨內人士表示，黨中央已經和卓冠廷說明，黨發言人身份在初選應中立，不適合介入初選，卓也表達理解之意。
正國會以外交部長林佳龍、卓冠廷帶頭，大動作挺林岱樺，綠營內部看法分歧。有派系認為，政務官助選多半是在選戰最後關頭，林佳龍此時出手，要競爭的對象還是黨內自己人，對團結毫無幫助，難道內政部長劉世芳、陸委會副主委梁文傑，也都要以新潮流核心要角身分，對高雄市長初選表態嗎？若大家都這樣，那國政不就會亂了套。
但有派系人士替林佳龍緩頰指出，林佳龍此舉目的，是為了透過力挺，淡化林岱樺在黨內被打壓的形象，以免她最後脫黨參選，到頭來最傷的還是民進黨；林佳龍現在力挺，屆時林岱樺若還是脫黨參選到底，正當性也將大幅降低，林佳龍其實有「甘願自己當壞人，也要替民進黨著想」的格局。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言