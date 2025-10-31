林佳龍力挺林岱樺引爭議…黃暐瀚不驚訝：派系掌門人該做的事

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍（左圖）表態力挺因涉嫌詐領助理費案遭檢方起訴的民進黨立委林岱樺（右圖）參選高雄市長，引發黨內派系圍剿。圖／聯合報系資料照片
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍近日公開表態力挺因涉嫌詐領助理費案遭起訴的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發黨內派系圍剿。對此，資深媒體人黃暐瀚臉書發文指出，他對林佳龍的表態並不意外，並分析這背後的派系思維與政治布局。

黃暐瀚表示，當節目製作人向他提起林佳龍挺林岱樺時，他一點都不驚訝，因為「林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，同志想拚無罪，你要先力挺同志、相信同志。」他認為，林佳龍此舉正是派系領袖在關鍵時刻「雪中送炭」的表現。

他進一步指出，未來林岱樺若無法代表民進黨出戰高雄市長，可能有兩種情況：其一是民調未居首位，其二是因廉政會審查結果或判決影響被撤銷提名。屆時，黨內最擔心的情況將是未獲提名者不服氣、引發分裂，甚至脫黨參選。

黃暐瀚認為，在這樣的情勢下，唯有「一路送暖、不離不棄」的派系帶頭大哥，才能在黨內紛擾時發揮穩定作用、說得動人心。他強調，林佳龍的力挺行動是派系掌門人在現階段「該做的事」，至於會否因此承受政治風險，顯然並不在林的考慮之列。

