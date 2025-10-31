立陶宛前外長肯定台灣強化防衛 提升全社會韌性

中央社／ 台北30日電

美智庫「大西洋理事會」訪團來台，外交部林佳龍今天接見時表示，面對中國升高台海與區域緊張，台灣為維持現狀奮戰不懈。立陶宛前外長藍斯柏吉斯則肯定台灣在強化防衛及提升全社會韌性進展。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於今天接見由立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis，另譯：藍柏吉斯）率領的跨大西洋高階訪問團。雙方就台美歐關係、烏克蘭情勢及印太區域情勢等議題深入交換意見。

林佳龍表示，期盼藍斯柏吉斯此行有助訪團成員深入瞭解台灣面臨的挑戰與整體局勢。當前全球面臨前所未有的挑戰，特別是威權國家日益擴張，民主國家更應團結一致，共同捍衛民主自由價值。

林佳龍強調，台灣持續與美國、歐洲及印太地區國家攜手合作，致力建構全球民主價值鏈、強化第一島鏈安全，並打造具韌性的「非紅供應鏈」，共同維護台海及區域的和平穩定與繁榮。此外，面對中國不斷升高台海與區域緊張的挑釁，台灣始終堅守立場，為維持現狀奮戰不懈。

藍斯柏吉斯表示，面對當前不確定的國際局勢，強化自身防衛能力並與理念相近夥伴合作，是有效應對挑戰的關鍵。台歐面臨相似課題，雙方可相互借鏡；以烏克蘭為例，其在技術、戰術及戰略溝通上累積的經驗，對台灣深具參考價值。

藍斯柏吉斯另對台灣在強化防衛及提升全社會韌性方面的進展表達高度肯定。

外交部說明，這次訪團由美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）籌組，成員包括來自美國、立陶宛、韓國等國卸任外交國防高層及印太區域安全專家。大西洋理事會專精國際軍事及安全議題，研究成果深受美歐決策人士重視，此次訪問充分彰顯國際社會對台灣安全的高度關注。

