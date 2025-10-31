聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／川習會前夕忙選舉 有愧外長職位

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

川習會落幕，就在美中台關係充滿變數之際，外交部長林佳龍本應全神貫注在美中局勢變化上，竟在川習會前夕於社群媒體公開發文，表態同屬正國會的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，此時發文不只時機不適當，也有愧於外交部長的角色。

林佳龍力挺林岱樺之所以引發巨大負評，主要有二大原因。首先是美中台關係仍是烏雲籠罩，包括外媒報導台灣憂美國支持動搖，考慮換駐美代表；川普這趟亞洲行，更與台灣主要競爭對手南韓達成貿易協議，反觀台美貿易談判狀況仍未明。

台灣在諸多外交不確定交互影響下，外交部長此時光是忙本業應該就焦頭爛額，但林佳龍竟有空閒發文力挺林岱樺，而且還是與民進黨自家人比拚，無怪乎連黨內其他派系都直搖頭。

引發輿論譁然的第二個原因是，林佳龍過去擔任總統府秘書長時，就因事涉喬派系、喬選舉，甚至介入民進黨內立委提名，被黨內質疑是「最高調的總統府秘書長」，現在擔任外交部長如同總統府秘書長，在一般情況下，都不適合過度介入國內政治、選舉事務，但林佳龍顯然仍把「派系掌門人」放在公職之前，無論於公於私，依舊角色錯亂。

林佳龍會有選舉焦慮其來有自，放眼民進黨二○二六年縣市長提名布局，正國會在幾個傳統地盤面臨勢力萎縮，包括宜蘭、基隆、新北等地，首長提名恐全數落空，僅剩彰化縣較有機會獲得獲首長提名席次。

加入了「信賴」陣營，卻得不到賴總統足夠關愛眼神，派系掌門人受制於外交部長角色，任何談論國內政治的風吹草動都引發議論，這無疑成了林佳龍與正國會當前的困境，但他的所作所為，卻是不折不扣的賴政府爭議。

林佳龍 川習會 林岱樺 川普 貿易談判 貿易協議

延伸閱讀

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

林佳龍表態讓高雄市長初選起波瀾 陳其邁：尊重選對會協調

影／發文挺林岱樺 林佳龍：社會應該給予一定空間

【重磅快評】林佳龍挺林岱樺不貪不取 與賴唱反調？

相關新聞

CNN：拉攏川普 台灣想換駐美代表

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日在南韓釜山會面，川普表示會中未談台灣。雖然如此，ＣＮＮ報導，台北方面先前一直擔心...

林佳龍高調挺林岱樺 黨內派系圍剿

民進黨高雄市長初選白熱化，外交部長林佳龍也透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人、民進黨立委林岱樺的造勢晚會，...

冷眼集／川習會前夕忙選舉 有愧外長職位

川習會落幕，就在美中台關係充滿變數之際，外交部長林佳龍本應全神貫注在美中局勢變化上，竟在川習會前夕於社群媒體公開發文，表...

換掉俞大㵢？外交部否認

ＣＮＮ報導，台北方面正積極評估如何爭取川普站在自己的一方，還有多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位...

台美談判持續進行中 鄭麗君：APEC後若達共識將進行總結會商

台美談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君今天說，雙方正進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識，待亞太經濟合作會議（...

賴總統：「近零碳建築」推動提升到國家核心戰略層次

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，總統府發言人郭雅慧在會後轉述，賴總統裁示，台灣一定要達成2050...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。