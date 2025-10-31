聽新聞
林佳龍高調挺林岱樺 黨內派系圍剿

聯合報／ 記者蔡晉宇李人岳／台北報導
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍（圖）發文表態力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發爭議。林佳龍昨指出，他支持林岱樺捍衛自己的權利為自己辯護。記者季相儒／攝影
民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍（圖）發文表態力挺民進黨立委林岱樺參選高雄市長，引發爭議。林佳龍昨指出，他支持林岱樺捍衛自己的權利為自己辯護。記者季相儒／攝影

民進黨高雄市長初選白熱化，外交部長林佳龍也透過社群媒體發文，宣傳同屬黨內正國會的初選參選人、民進黨立委林岱樺的造勢晚會，更以「不貪不取」替林的司法案件背書。但此文一出立刻負評如潮，不只黨內派系圍剿，這不是外交部長該做的事，網友也一面倒灌爆林佳龍的臉書，直呼「龍哥，你別鬧了！」。

隸屬正國會系統的林岱樺因涉嫌詐領助理費案遭檢方起訴，林佳龍廿九日在臉書發文表態力挺，指林「有為有守、不貪不取」，呼籲高雄市民參與林岱樺十一月一日的造勢晚會，臉書文一出後引發爭議。

林佳龍大動作挺林岱樺，綠營內部看法分歧。有派系認為，政務官助選多半是在選戰最後關頭，林佳龍此時出手，要競爭的對象還是黨內自己人，對團結毫無幫助，難道內政部長劉世芳、陸委會副主委梁文傑，也都要以新潮流核心要角身分，對高雄市長初選表態嗎？若大家都這樣，那國政不就會亂了套。

但有派系人士替林佳龍緩頰指出，林佳龍此舉目的，是為了透過力挺，淡化林岱樺在黨內被打壓的形象，以免她最後脫黨參選，到頭來最傷的還是民進黨；林佳龍現在力挺，屆時林岱樺若還是脫黨參選到底，正當性也將大幅降低，林佳龍其實有「甘願自己當壞人，也要替民進黨著想」的格局。

林岱樺表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再被切割。她有沒有罪，將在十一月一日活動公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。民進黨立委邱議瑩則說，從政者國家利益要擺第一位；綠委賴瑞隆說，尊重林佳龍考量；綠委許智傑表示，尊重各派系立場。

