CNN：拉攏川普 台灣想換駐美代表

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日在南韓釜山會面，川普表示會中未談台灣。雖然如此，ＣＮＮ報導，台北方面先前一直擔心美方對台支持是否動搖，台灣正積極評估如何爭取川普政府的信任，包括考量更換現任駐美代表俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官。

台灣知情人士透露，九月廿二日，外交部長林佳龍出席「美國全球戰略」在紐約曼哈頓米其林三星高級法國餐廳Le Bernadin舉辦的招待會。一名參加者透露，原本預期多位美國政府高級官員會出席，但最終並未現身。美方透過中間人表示，未出席只是因日程過於緊湊所致的意外結果，但仍讓台灣感到挫折。

消息人士說，台灣正積極重新評估如何爭取川普政府站在自己一方。面對中美雙重壓力，賴總統承諾將國防支出大幅提升，此外，也有一些正在採取或考慮的措施，雖然不會成為頭條新聞，但可能影響整體美台關係。

多位消息人士指出，其中一項考量是更換現任駐美代表俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官。部分川普政府官員私下表示，雖然俞獲得部分白宮人士支持，但這位職業外交官欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。

至於台北方面公開淡化對川習會的擔心，一位台灣資深官員表示，他們對此次會晤持「謹慎樂觀」態度，並指出美國國務卿魯比歐最新聲明是一個令人鼓舞信號。美國國務卿魯比歐日前表示：「我不認為你們會看到那種貿易協議，內容是我們放棄台灣，換取得到貿易上的優惠待遇。沒人在考慮那件事」。

報導說，每當美中領導人會晤，台灣政府都會密切觀察並調整自身策略。鑑於台灣夾在兩個目標與利益截然不同的超級大國之間，台北的公開發言通常相當謹慎。但多位消息人士透露，川普第二任期以來，台灣的焦慮確實有所加深。

與以往由共和民主兩黨建制派主導的美國外交相比，川普團隊成員多為孤立主義者與極右派。雖然川普將與中國達成重大貿易協議列為優先要務，但現任與前任美國官員指出，他的政府已暫停部分對台軍事支持，使雙邊基本交流變得更為複雜。

近來一些訊息更讓台灣不安，包括川普先前多次聲稱台灣「竊取」美國晶片業務，台灣賴清德總統過境美國紐約也受阻。此外，前總統拜登多次表明將在共軍攻台時捍衛台灣，川普對台海則採取戰略模糊政策，令人懷疑這是回歸傳統還是關係降級。

