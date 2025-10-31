聽新聞
0:00 / 0:00

CNN：拉攏川普 台灣想換駐美代表

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日在南韓釜山會面，川普表示會中未談台灣。雖然如此，ＣＮＮ報導，台北方面先前一直擔心美方對台支持是否動搖，台灣正積極評估如何爭取川普政府的信任，包括考量更換現任駐美代表俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官。

台灣知情人士透露，九月廿二日，外交部長林佳龍出席「美國全球戰略」在紐約曼哈頓米其林三星高級法國餐廳Le Bernadin舉辦的招待會。一名參加者透露，原本預期多位美國政府高級官員會出席，但最終並未現身。美方透過中間人表示，未出席只是因日程過於緊湊所致的意外結果，但仍讓台灣感到挫折。

消息人士說，台灣正積極重新評估如何爭取川普政府站在自己一方。面對中美雙重壓力，賴總統承諾將國防支出大幅提升，此外，也有一些正在採取或考慮的措施，雖然不會成為頭條新聞，但可能影響整體美台關係。

多位消息人士指出，其中一項考量是更換現任駐美代表俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官。部分川普政府官員私下表示，雖然俞獲得部分白宮人士支持，但這位職業外交官欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。

至於台北方面公開淡化對川習會的擔心，一位台灣資深官員表示，他們對此次會晤持「謹慎樂觀」態度，並指出美國國務卿魯比歐最新聲明是一個令人鼓舞信號。美國國務卿魯比歐日前表示：「我不認為你們會看到那種貿易協議，內容是我們放棄台灣，換取得到貿易上的優惠待遇。沒人在考慮那件事」。

報導說，每當美中領導人會晤，台灣政府都會密切觀察並調整自身策略。鑑於台灣夾在兩個目標與利益截然不同的超級大國之間，台北的公開發言通常相當謹慎。但多位消息人士透露，川普第二任期以來，台灣的焦慮確實有所加深。

與以往由共和民主兩黨建制派主導的美國外交相比，川普團隊成員多為孤立主義者與極右派。雖然川普將與中國達成重大貿易協議列為優先要務，但現任與前任美國官員指出，他的政府已暫停部分對台軍事支持，使雙邊基本交流變得更為複雜。

近來一些訊息更讓台灣不安，包括川普先前多次聲稱台灣「竊取」美國晶片業務，台灣賴清德總統過境美國紐約也受阻。此外，前總統拜登多次表明將在共軍攻台時捍衛台灣，川普對台海則採取戰略模糊政策，令人懷疑這是回歸傳統還是關係降級。

延伸閱讀

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

相關新聞

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

2026年九合一選舉即將到來，民進黨台北市長布局受關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，將於明天赴民進黨中央黨部遞交台北市...

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

CNN：拉攏川普 台灣想換駐美代表

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日在南韓釜山會面，川普表示會中未談台灣。雖然如此，ＣＮＮ報導，台北方面先前一直擔心...

換掉俞大㵢？外交部否認

ＣＮＮ報導，台北方面正積極評估如何爭取川普站在自己的一方，還有多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位...

台美談判持續進行中 鄭麗君：APEC後若達共識將進行總結會商

台美談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君今天說，雙方正進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識，待亞太經濟合作會議（...

賴總統：「近零碳建築」推動提升到國家核心戰略層次

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，總統府發言人郭雅慧在會後轉述，賴總統裁示，台灣一定要達成2050...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。