簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會，顧問簡又新表示，2024年全球核電達歷史最高峰，而台灣今年走入核電歸零，此時應重新思考台灣核能政策，如果沒有核電配配合，2030年不易達成減碳目標。台電董事長曾文生說，核三廠再運轉計畫，將找原廠及國外專家來台，協助自我安檢工作。

簡又新今在氣候委員委員會以「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」進行專題演講，他表示，台灣與西方國家在淨零轉型上的差距，主要是西方國家的製造業成長遠低於台灣，台灣的製造業仍在快速成長中，製造業所需要的能源，遠大於非製造業，因此這段時間看起來台灣的減碳沒有那麼多。

簡又新也主動提及核電議題表示，如果沒有核電的配合，2030年不太容易達成減碳目標。他也說，AI經濟成果也必須依靠有充足電力，有電力才有算力，有算力才有國力，有國力國家才能往前跑，這是我國重新思考核能政策的時候。

總統府發言人郭雅慧說，賴總統尊重多元意見，對於專題演講出現這樣的議題，沒有多加評論。政府對重啟核電的立場始終一致，包括兩個必須：核安會必須依法訂定完成安全審查程序辦法、台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本；三個原則包括：核安無虞、核廢有解及社會共識。

曾文生表示，簡又新有再說明，是將所有能用的能源都納入考慮。對台電來講，一定是將所有可以發電的設備都做最好運用。重啟核電議題社會討論許久，政府態度很清楚是兩個必須、三個原則。所謂再運轉計畫，台電正在進行中，核安會已有公布相關要求，台電希望能找到原廠與國外專家來協助相關工作，自我安檢確實進行後，才會知道後續藍圖為何。

