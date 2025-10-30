簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府今晚舉行「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」會後記者會，由總統府發言人郭雅慧（右一）主持，邀集台電董事長曾文生（左一）、環境部長彭啓明（左二）、內政部次長董建宏（右二）共同說明會議討論內容。記者許正宏／攝影
總統府今晚舉行「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」會後記者會，由總統府發言人郭雅慧（右一）主持，邀集台電董事長曾文生（左一）、環境部長彭啓明（左二）、內政部次長董建宏（右二）共同說明會議討論內容。記者許正宏／攝影

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會，顧問簡又新表示，2024年全球核電達歷史最高峰，而台灣今年走入核電歸零，此時應重新思考台灣核能政策，如果沒有核電配配合，2030年不易達成減碳目標。台電董事長曾文生說，核三廠再運轉計畫，將找原廠及國外專家來台，協助自我安檢工作。

簡又新今在氣候委員委員會以「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」進行專題演講，他表示，台灣與西方國家在淨零轉型上的差距，主要是西方國家的製造業成長遠低於台灣，台灣的製造業仍在快速成長中，製造業所需要的能源，遠大於非製造業，因此這段時間看起來台灣的減碳沒有那麼多。

簡又新也主動提及核電議題表示，如果沒有核電的配合，2030年不太容易達成減碳目標。他也說，AI經濟成果也必須依靠有充足電力，有電力才有算力，有算力才有國力，有國力國家才能往前跑，這是我國重新思考核能政策的時候。

總統府發言人郭雅慧說，賴總統尊重多元意見，對於專題演講出現這樣的議題，沒有多加評論。政府對重啟核電的立場始終一致，包括兩個必須：核安會必須依法訂定完成安全審查程序辦法、台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本；三個原則包括：核安無虞、核廢有解及社會共識。

曾文生表示，簡又新有再說明，是將所有能用的能源都納入考慮。對台電來講，一定是將所有可以發電的設備都做最好運用。重啟核電議題社會討論許久，政府態度很清楚是兩個必須、三個原則。所謂再運轉計畫，台電正在進行中，核安會已有公布相關要求，台電希望能找到原廠與國外專家來協助相關工作，自我安檢確實進行後，才會知道後續藍圖為何。

核電 台電 減碳

延伸閱讀

許宇甄：曾文生哭窮應去總統府 別裝可憐掩飾政策錯誤

調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

相關新聞

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

2026年九合一選舉即將到來，民進黨台北市長布局受關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，將於明天赴民進黨中央黨部遞交台北市...

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

CNN：拉攏川普 台灣想換駐美代表

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平卅日在南韓釜山會面，川普表示會中未談台灣。雖然如此，ＣＮＮ報導，台北方面先前一直擔心...

換掉俞大㵢？外交部否認

ＣＮＮ報導，台北方面正積極評估如何爭取川普站在自己的一方，還有多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位...

台美談判持續進行中 鄭麗君：APEC後若達共識將進行總結會商

台美談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君今天說，雙方正進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識，待亞太經濟合作會議（...

簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會，顧問簡又新表示，2024年全球核電達歷史最高峰，而台灣今年走入核電歸零，此時應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。