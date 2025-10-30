賴總統：「近零碳建築」推動提升到國家核心戰略層次

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，總統府發言人郭雅慧在會後轉述，賴總統裁示，台灣一定要達成2050淨零轉型的國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。「近零碳建築」的推動，必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

內政部政務次長董建宏今天在氣候變遷對策委員會以「近零碳建築的轉型與展望」為題進行專案報告，並宣布啟動「近零碳建築減碳旗艦計畫」。

內政部表示，第一項是擴大建築能效，預計每年可減碳4.7百萬公噸，將推動公有與民間既有建築能效改善，要求各級政府自下而上盤點並升級建築能源效率。內政部表示，將推動新建建築設置太陽光電法制化，並協助易孤立地區建構能源韌性系統，確保災時可維持民生、消防等基本電力。

其次是老宅延壽及社會住宅，預估每年可減碳2.003百萬公噸。內政部指出，透過「老宅延壽計畫」與「國土安全韌性特別預算」三年新台幣50億元經費，將推動500棟4至6層集合住宅及透天老宅延壽工程。根據估算，延壽取代拆除重建可減碳六至七成，同時兼顧社會住宅興辦與城市更新效益。

賴總統表示，我們追求的，不僅僅是建築的節能減碳，更是要為所有人民，打造一個在極端氣候衝擊下，依然能夠安全、舒適、有尊嚴的永續家園。因此，「近零碳建築」的推動，必須從過去的示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

賴總統對行政團隊交付三項核心任務：第一項任務，是從我們最根本的「既有建築」著手，安頓民心。這項工程，將由公部門率先示範。請全國中央機關及國營事業，在2028年底前，完成所轄建築的能效盤點，以及改善規劃，為全國樹立標竿。此外，請內政部研議將建築能效標示，納入不動產租售的必要資訊，讓好的建築由市場彰顯價值，帶動自主更新的良性循環。

第二項任務，是為台灣的建築產業，擘畫清晰的發展藍圖，引領創新。賴總統說，請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在2030年、2035年的階段性目標與強制性標準規範。同時，也要提出涵蓋法規及誘因的完整方案，引導業者投入創新、共同升級。

賴總統說，第三項任務，是將我們的視野，從單一的建築，提升到整體的國土安全格局。請內政部，推進「由點到面」的系統性規劃，從個別建築的改造，擴展到整體社區的更新，再最終提升到都市計畫與國土安全的戰略層級。除此之外，我們要廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

內政部今年2月預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電。董建宏表示，標準將在今年底公布。

