台美談判持續進行中 鄭麗君：APEC後若達共識將進行總結會商
台美談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君今天說，雙方正進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識，待亞太經濟合作會議（APEC）落幕後，雙方繼續溝通若達共識，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。
行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君今天在經濟部次長何晉滄、勞動部次長陳明仁等人陪同下，接見全國商業總會理事長許舒博及金商獎中外得獎企業。
對於外界關注台美關稅談判進度，鄭麗君表示，台灣談判團隊過去這段期間與美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判。現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為台灣赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。
鄭麗君說，台美在10月初進行第5輪實體磋商後，雙方再次進行視訊會議，談判有所進展，目前正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。
她表示，由於本週台美雙方都正參與亞太經濟合作會議（APEC），預計APEC後雙方將繼續溝通，待雙方達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。
對於金商獎得獎企業，鄭麗君說，得獎者在各自領域展現非凡實力，更在數位轉型、淨零轉型、企業社會責任等議題上積極回應，勇於創新與突破，讓產業不斷提升，未來政府會持續作企業的堅強後盾，與產業界攜手邁向創新、繁榮、包容與永續的未來，立足台灣、布局全球，並與理念相近國共同合作，一起貢獻世界。
