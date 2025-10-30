川習會落幕…總統府：樂見美中領袖溝通 台灣會持續與美方保持聯繫

美國總統川普今天在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行6年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸則延後一年實施稀土出口管制。我總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，也會與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定與繁榮。

郭雅慧表示，對於美中會談，政府一直都有持續關注。「我們立場是，樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見能夠對各種單邊行為對區域衝擊做降低風險的努力。樂見中美領袖有這樣的交流與溝通。」

郭雅慧指出，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，「我們彼此的溝通都是很順暢的」，未來也會持續跟美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定繁榮。

至於川習會未提及台灣議題，我方事先有無評估？郭雅慧說，「我們會的立場都是一致的」。

商品推薦