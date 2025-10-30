快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

川習會落幕…總統府：樂見美中領袖溝通 台灣會持續與美方保持聯繫

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府今晚舉行「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」會後記者會，由總統府發言人郭雅慧（圖）主持，邀集台電董事長曾文生、環境部長彭啓明、內政部次長董建宏共同說明會議討論內容，並說明賴清德總統在會後的裁示。記者許正宏／攝影
總統府今晚舉行「國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議」會後記者會，由總統府發言人郭雅慧（圖）主持，邀集台電董事長曾文生、環境部長彭啓明、內政部次長董建宏共同說明會議討論內容，並說明賴清德總統在會後的裁示。記者許正宏／攝影

美國總統川普今天在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行6年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸則延後一年實施稀土出口管制。我總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，也會與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定與繁榮。

郭雅慧表示，對於美中會談，政府一直都有持續關注。「我們立場是，樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見能夠對各種單邊行為對區域衝擊做降低風險的努力。樂見中美領袖有這樣的交流與溝通。」

郭雅慧指出，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，「我們彼此的溝通都是很順暢的」，未來也會持續跟美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定繁榮。

至於川習會未提及台灣議題，我方事先有無評估？郭雅慧說，「我們會的立場都是一致的」。

美國 郭雅慧 川習會 總統府 台灣議題 習近平

延伸閱讀

川普談兩岸議題 台灣就是台灣

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

賴總統致賀高市早苗當選首相 期待深化合作

總統府宣布由林信義代表出席APEC

相關新聞

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

2026年九合一選舉即將到來，民進黨台北市長布局受關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，將於明天赴民進黨中央黨部遞交台北市...

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

沒有消息就是好消息！川習會沒有觸及台灣議題。川普親口證實會中沒有討論相關內容，新華社通稿也隻字未提台灣。川習會落幕，台灣...

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

川習會登場，據外媒觀察，會談氣氛緊繃、嚴肅。雖然雙方只談100分鐘，會中也沒談及台灣，但林佳龍身為外交部長，理應全神貫注...

簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會，顧問簡又新表示，2024年全球核電達歷史最高峰，而台灣今年走入核電歸零，此時應...

賴總統：「近零碳建築」推動提升到國家核心戰略層次

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議，總統府發言人郭雅慧在會後轉述，賴總統裁示，台灣一定要達成2050...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。