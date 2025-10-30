川習會落幕…總統府：樂見美中領袖溝通 台灣會持續與美方保持聯繫
美國總統川普今天在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行6年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸則延後一年實施稀土出口管制。我總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，也會與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定與繁榮。
郭雅慧表示，對於美中會談，政府一直都有持續關注。「我們立場是，樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見能夠對各種單邊行為對區域衝擊做降低風險的努力。樂見中美領袖有這樣的交流與溝通。」
郭雅慧指出，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，「我們彼此的溝通都是很順暢的」，未來也會持續跟美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定繁榮。
至於川習會未提及台灣議題，我方事先有無評估？郭雅慧說，「我們會的立場都是一致的」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言