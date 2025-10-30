快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

綠指鄭麗文是麻煩製造者 國民黨：繼續務實處理兩岸問題

中央社／ 台北30日電
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

民進黨今天表示，國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪時，用詞幾乎與國台辦如出一轍，批評總統賴清德是麻煩製造者，主張「下架台獨黨綱」，重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。

國民黨發言人鄧凱勛受訪指出，民眾期待的是執政黨拿出該有的樣子，解決當前台灣面對的非洲豬瘟邊境管制問題與國際政經局勢，但民進黨還是只能拿出抗中保台來轉移焦點，顯示執政黨在治國方面的顢頇。

鄧凱勛批評，民進黨對兩岸和平只能寄託幻想也不是一兩天，從賴總統說要請中共領導人習近平喝珍奶，呼籲美國總統川普解決兩岸問題可以拿諾貝爾和平獎可見一斑，請民進黨切莫再打政治口水，只會被人民看破手腳。

鄧凱勛表示，國民黨會繼續以務實的態度處理國際及兩岸問題，堅持一個中華民國，一個台灣，並以全體台灣人民的福祉為優先，理性穩健地為人民拚好日子。

民進黨發言人韓瑩透過新聞稿表示，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從前總統蔡英文的4個堅持到賴總統提出的和平4大支柱，立場清楚一致。反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。

韓瑩指出，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。

韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻想換來。當國民黨主席不斷重唱中國說法、背離國際主流，才是真正讓台灣陷入風險的麻煩製造者。

民進黨 國民黨 鄭麗文 賴清德 抗中保台 蔡英文 習近平

延伸閱讀

民進黨：鄭麗文重複中共話術 才是真正的麻煩製造者

期勉鄭麗文 朱立倫：當主席最重要要「任謗」 承受謠言

影／反對增加國防預算 鄭麗文：台灣不是提款機、印鈔機

影／回應習近平賀電 鄭麗文：兩岸底線是和平與尊重台灣民意

相關新聞

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

2026年九合一選舉即將到來，民進黨台北市長布局受關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，將於明天赴民進黨中央黨部遞交台北市...

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

沒有消息就是好消息！川習會沒有觸及台灣議題。川普親口證實會中沒有討論相關內容，新華社通稿也隻字未提台灣。川習會落幕，台灣...

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

川習會登場，據外媒觀察，會談氣氛緊繃、嚴肅。雖然雙方只談100分鐘，會中也沒談及台灣，但林佳龍身為外交部長，理應全神貫注...

綠指鄭麗文是麻煩製造者 國民黨：繼續務實處理兩岸問題

民進黨今天表示，國民黨主席當選人鄭麗文接受專訪時，用詞幾乎與國台辦如出一轍，批評總統賴清德是麻煩製造者，主張「下架台獨黨...

接見愛爾蘭跨黨派議員訪團 江啟臣盼攜手促雙邊交流

立法院副院長江啟臣今天接見「愛爾蘭眾議院跨黨派國會議員第二團」，他表示，感謝愛爾蘭國會多次發言挺台，更感謝愛國友台小組的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。