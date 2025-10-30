接見愛爾蘭跨黨派議員訪團 江啟臣盼攜手促雙邊交流
立法院副院長江啟臣今天接見「愛爾蘭眾議院跨黨派國會議員第二團」，他表示，感謝愛爾蘭國會多次發言挺台，更感謝愛國友台小組的真摯友誼，他支持台灣與愛爾蘭在科技、教育、文化、經貿等各領域深化交流，盼兩國國會議員能攜手促進台愛雙邊交流。
立法院副院長江啟臣今天上午在國民黨立委陳永康、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委陳昭姿等人的陪同下，接見「愛爾蘭眾議院跨黨派國會議員第二團」。
江啟臣首先代表立法院及立法院長韓國瑜熱忱歡迎愛爾蘭眾議院跨黨派訪團，他表示，去3個月內，兩國國會議員已三度會面，顯見台愛兩國國會交流密切，雙邊關係緊密如同家人。台灣與愛爾蘭雖地理距離遙遠，卻在價值理念上緊密相連。
江啟臣表示，愛爾蘭與台灣同為以高科技聞名的海島國家，共享自由、民主與人權等價值。感謝愛爾蘭國會多次發言挺台，更感謝愛國友台小組的真摯友誼，他支持台灣與愛爾蘭在科技、教育、文化、經貿等各領域深化交流，盼兩國國會議員能攜手繼續促進台愛雙邊交流。
訪團團長、愛爾蘭眾議員麥克格理漢（Erin McGreehan）表示，本次為訪團首次來台，這幾天深刻感受到台灣人民的親切與友善。台灣與愛爾蘭同為海島國家，雖地理遙遠，卻同樣放眼世界，堅守共享的價值並重視人權。
麥克格理漢指出，期盼藉此訪問機會，強化雙邊在經貿、教育、產業、科技與人才交流等領域的合作，建立更加緊密的夥伴關係；同時也表示，愛爾蘭樂於支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織。
麥克格理漢表示，正如台灣因地緣位置而面臨挑戰，全球約有75%的海底電纜經過愛爾蘭海域，承載著龐大的國際網際網路流量。保護海底電纜已成為愛爾蘭的重要議題，她期盼未來能與台灣就海底電纜的布建與防護措施進一步交流經驗與合作。
