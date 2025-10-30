民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。圖／聯合報系資料照片
2026年九合一選舉即將到來，民進黨台北市長布局受關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布，將於明天赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。吳怡農表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

民進黨中央開放徵召區繳交意願表的期限，訂於10月31日下午5點截止，待資料彙整後，11月初將由選對會進行初步盤點。選對會由資政邱義仁與黨秘書長徐國勇共同召集，成員包括立委王定宇、張宏陸、莊瑞雄、陳培瑜、中常委陳茂松、中執委林益邦與黨員劉維鈞等人。

民進黨 吳怡農 九合一選舉

