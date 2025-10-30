快訊

川習會沒提台灣不代表不存在 江啟臣：表面利益妥協、結構性問題未解

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照
美國總統川普與中國國家主席習近平川習會」今登場，會談約一個半小時後結束。立法副院長江啟臣說，暌違6年的川習會，是一場各取所需、下回再談的會面，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。江質疑，川習會雙方未談台灣，但不代表不重要、不存在，且雙方也訂出下次見面的時程規畫，國安高層需即時掌握、審慎評估台美關係未來。

江啟臣表示，川習會議題集中在雙邊近期不斷協商的對等關稅、稀土管制、農產品採購等，除烏俄戰爭外，未觸及其他如晶片、科技、台灣、區域安全、軍事等敏感議題；換言之，今天的川習會應是，對10月26日雙邊在吉隆坡貿易談判成果的再確認，雙方在表面利益妥協，但結構性問題未解。

江啟臣說，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前在以色列飛往卡達的專機航程中，回應媒體說美國不會為了達成與中國貿易協定，以「放棄台灣」作為交換條件。今天的川習會也顯示，台灣議題不見得成為干擾美中貿易談判的因素，美中可以暫時忽略台灣，尋找到相互妥協的空間。

不過江啟臣指出，雙方未談台灣，不代表不重要、不存在，且令人懷疑及擔憂的是，美AIT前主席羅林伯格（R. Nicholas Rosenberg）離任至今，AIT竟尚未甄補新主席，台灣除了晶片以外議題如安全，在川普心中重要性順位是否相對較後，國安高層接下來都應密切觀察並掌握，審慎評估台美關係未來。

江啟臣進一步說，若華府此次為了國內經濟略過此議題，甚至面對中共對台作為，給予一定程度容忍，台灣議題在華府人士的考量，以及川普心中的份量是什麼？國安高層應審慎評估目前台美關係變化及發展。

江啟臣點出，川習會後，雙方對下次會面訂出一個具體時程規畫及模式，說明雙邊皆有意透過「最高層對話」，直接確認彼此國家利益，一些談判桌上的決定，也都可能在會後就立即生效，美中高層互動產生的對台影響，國安高層恐需即時掌握和回應。

川習會 台美關係 江啟臣 川普 習近平

