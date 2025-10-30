川習會未談到台灣 黃國昌：所謂暫時性關稅還要多久？

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）的「川習會」10月30日在南韓釜山登場。路透
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）的「川習會」10月30日在南韓釜山登場。路透

美國總統川普今天與中國國家主席習近平舉行雙邊會，兩人在會中並無談到台灣相關議題。民眾黨主席黃國昌對此表示，美中兩國雖然存在歧見與對抗，但是也並未阻礙川習會的發生，對於全球經貿局勢有很大的啟示，反觀所謂的暫時性關稅，我國到底還要暫時多久。

川普與習近平今天在南韓釜山舉行雙邊會，美方在會中同意調降對中關稅為47%，雙方也就關鍵稀土供應達成為期1年的協議，川普更宣布將在明年4月前往中國展開新一輪磋商。至於外界關注的台灣議題則未被提及。

針對川習會的結果，黃國昌受訪時表示，美中作為兩大強權國家，儘管雙方相互激烈競爭，各自也都有很深的歧見，但是並未阻礙這場會面，雙方也有取得部分結論，儘管無法百分之百化解爭議，但是確實往前邁進重要一步，對於印太地區乃至於全球經貿都有重大啟示。

黃國昌指出，對於台灣大多數民眾及廠商來說，還是比較關心所謂的暫時性關稅，民進黨政府宣稱談判持續在進行，「但是就這幾句話，我們聽了好幾個月」，我國長期都把美國視為重要盟友，為何卻在關稅議題無法取得實質進展，所謂的暫時性關稅，到底還要暫時多久。

黃國昌說，美中兩國已經取得某種程度的共識，民進黨政府是否還要維持現有姿態，切斷與陸方有善意溝通的機會管道，藉由激化彼此的對立謀取政黨私利，對於台灣未來發展與人民福祉，並非一個執政黨該有的作為。

黃國昌表示，川普是聰明的企業家與談判者，擅長把個人專才搬到國際社會，也讓美國在對外關係取得最大利益，而中美在部分領域取得經貿合作，對於世界局勢來說並不是壞事，「如果中美衝突越劇烈，台灣被當成棋子的風險會更高」，因此他正面看待中美關係的緩和。

黃國昌指出，美中兩國即使激烈對抗，但是雙方依舊取得結論，如同民眾黨前主席柯文哲所說，「該對抗的時候對抗，該競爭的時候競爭，該合作的時候還是可以合作」，相信在本次的川習會，就能充分印證這個道理。

黃國昌說，民進黨總是宣稱台美關係堅若磐石，不管真相是否如同宣傳的那麼友好，「相信絕大多數人民想要問的問題，什麼時候才能把『暫時』兩個字拿掉」，對等關稅的負面衝擊屬於全面性，因此立法院才會通過特別條例，願意再給行政院更多預算因應，但是也不能永遠都靠人民繳納稅金，「民進黨既然執政，當家就要負責任。」

