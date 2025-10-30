民進黨：中國操作川習會疑美棄台論 錯誤判斷不攻自破
民進黨中國部主任吳峻鋕今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」表示，因應川習會展開，網路上出現許多疑美棄台言論，前立委吳斯懷甚至發文批評民進黨與川普，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰意圖帶風向，但川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，不攻自破。
吳峻鋕指出，川習會舉行當天，吳斯懷卻搶先一早發文定調「民進黨裝睡」，並藉貶低川普來捧高中國，但美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性，前美國白宮副國安顧問博明表示，那些川普出賣台灣作為交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。
韓瑩批評，國內前軍系立委還有在野黨人士明知中國在後面帶風向，卻跟上疑美棄台論的言論，這是一個很大的危機，表示他們接收到中國的指示，配合進行認知作戰。中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。
吳峻鋕表示，川習會結束後，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，現在看起來，更沒有達到他們所期望的成果，台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國認知作戰影響。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言