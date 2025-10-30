快訊

川習會落幕 川普曝「未談台灣議題」！我外交部：台美互信溝通暢通

中央社／ 台北30日電
川普（左）上午於南韓釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。圖／新華社
川普（左）上午於南韓釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。圖／新華社

川習會今天落幕，美國總統川普會後表示未討論台灣議題外交部指出，持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通。

川普（Donald Trump）上午於韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。

外交部下午回覆中央社提問表示，持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道暢通。對於美中會談，台美之間也保持密切聯繫。

外交部 台美 川普 川習會 台灣議題 習近平

