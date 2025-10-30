快訊

公視董監事提名拖快一年 國民黨團批政院、文化部有計畫擺爛

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥（右起）、羅智強、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚今天舉行記者會，批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。記者余承翰／攝影
公廣集團本屆董監事任期已屆滿，但政府有關單位還未提名新人選名單，引發質疑。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，行政院與文化部知法玩法，根本有計畫擺爛要拖過大罷免；兩名與會學者也批，文化部應該說清楚提名時程，到底卡在哪，不要讓公務員背政治力干預的黑鍋。

國民黨團指出，公廣集團本屆董監事任期在今年5月19日屆滿，依「公共電視法」第16條規定，「董事任期屆滿六個月前，應依第13條規定改聘之。」截至10月30日，行政院與文化部遲遲未提出董監事提名名單，已經違反公視法的規定，如此擺爛根本是企圖拖過大罷免。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨執政不會，擺爛最會，按時程要在半年前送名單，這樣前後加起來，拖將近一年；民進黨政府鑽法律漏洞，延宕公廣集團改組，是意圖壟斷媒體資源，盤算藉此讓現任民進黨所能掌控的董監事無限期延任下去，民進黨要延30年也不是不敢。

國民黨團首席副書記長林沛祥抨擊，民進黨政府知法、玩法、亂法，現在公然違法，這不是行政疏失，而是有計畫的行政擺爛，惡意癱瘓屬於全體國人的公共媒體；這早有前科，光第七屆董監事就延宕三年967天。

文化大學新聞系教授莊伯仲指出，今年1月中旬，就有媒體開始探討相關議題，到了10月中旬，中山大學教授羅世宏就批文化部裝死，把「公共電視法」當塑膠、擺設。坊間臆測是為大罷免避風頭，但無論726或823都已過了將近3個月，若提名有難言之隱，文化部應該對外說清楚。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚質疑，文化部長李遠或承辦公務員，不可能不熟悉「公共電視法」相關規定，到底是哪裡出了問題而卡住？不要讓公務員背政治力干預的黑鍋。據了解，李遠曾徵詢部分現任董監事續任意願，建議公布董事條件，避免政黨或部長喜好成為選任標準。

國民黨立委林沛祥（右起）、羅智強、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚今天舉行記者會，批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。記者李成蔭／攝影
文化部 大罷免 民進黨 國民黨 公廣集團

