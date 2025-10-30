快訊

川習會未談台灣 牛煦庭直言「不是壞消息」：但要密切關注後續

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）的「川習會」10月30日在南韓釜山登場。（路透）
美國總統川普、中國大陸國家主席習近平會晤落幕，雙方會面約1小時40分。不過川普表示，沒有談到台灣。國民黨立委牛煦庭直言，「沒談到台灣不是壞消息」。他也提醒，我國應密切關注後續談判結果，特別是有關於中美是否在解決區域衝突、確保和平穩定的議題上逐步形成中美共同協商處理的慣例。

川習會落幕，雙方會談約1小時40分，聚焦稀土、芬太尼等問題。川普說，雙方完全沒有討論到台灣。

針對川習會未觸及台灣議題，牛煦庭表示，沒談到台灣不是壞消息，川習氛圍大致良好，如果在這樣的場合提到台灣，反而有落入被交易的風險。

牛煦庭說，中美大國關係複雜，經貿利益牽涉甚廣，近一波經濟上的衝突，各自收兵，顯示川習會主調是降溫，從對抗態勢回到談判桌。從國際政治的題目來看，則釋出中美共同解決俄烏衝突的信號，也顯示時下台灣並非最優先關注的議題。

牛煦庭提醒，我國應密切關注後續談判結果，特別是有關於中美是否在解決區域衝突、確保和平穩定的議題上逐步形成中美共同協商處理的慣例。以利下一階段外交與兩岸政策的調整。

國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
