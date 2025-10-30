快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

美智庫學者投書批賴清德「魯莽」 林佳龍：確實有背後帶風向的力量

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照片

美國智庫學者投書時代雜誌，質疑賴總統是「魯莽的領導人」，引發爭論。陸委會副主委沈有忠今表示，中共開始利用傾中學者、智庫「利用美國人的嘴說中國人想要的東西」；外交部長林佳龍則說，有些大財團有系統性地支持智庫，發表對它意識形態有利的主張。

川習會登場，民進黨立委陳俊宇在外交國防委員會質詢時詢問，中共是否可能在川習會後操作疑美論、棄台論，甚至透過異常帳號渲染發酵？

陸委會副主委沈有忠表示，近期確實注意到異常現象，例如中共開始利用美國比較傾中學者、智庫，散播似是而非的言論，中方再擴大渲染這類言論，等於是「利用美國人的嘴說中國人想要的東西」。例如近期大家關注的時代雜誌投書，在網路上確實有些異常帳號，會刻意放大渲染。

沈有忠說，類似異常帳號的主題包括疑美論、棄台論等等，如誆稱川習會已經談到兩岸同屬一中、不支持台獨等，都可能利用去頭去尾的方式，營造輿論渲染。

國民黨立委徐巧芯表示，智庫蘭德公司在今年10月14日發表Michael J. Mazarr, Amanda Kerrigan, Benjamin Lenain等3位學者聯名發表的報告，建議美國「在履行對台承諾的同時，也應運用影響力確保台灣的行動不會升高與中國的緊張關係，或破壞兩岸的安全穩定。」

他詢問沈有忠，蘭德是否有特別傾中的情況？沈回應，對個別學者、智庫的立場不予評論，不過徐巧芯質疑他才剛說投書時代雜誌的是傾中。沈解釋，特定智庫、學者的立場可能隨時局而調整。面對徐巧芯的追問，沈有忠強調，他要陳述的是美國智庫學者發表看法，可能被異常帳號渲染、過度解釋。

他重申，中華民國主權不是被交易的，中華民國和中華人民共和國互不隸屬也是客觀事實，蘭德或任何智庫學者的言論，對美國方面的建議，都會尊重。他強調，對於文中建議美國不支持台灣獨立，我方只能尊重但不見得是陸委會的主張。兩岸維持現狀、互不隸屬才是目前政策基調。

林佳龍在回答立委馬文君的質詢時則說，我方尊重個別學者的投書，不過也觀察到有一股力量想影響美國輿論和對台政策，他指出，對於多元的意見，有些是基於擔心要提醒當局，有些則是背後有大財團支持，系統性地支持智庫，發表對它意識形態有利的主張。

馬文君質疑，時代雜誌文章一出，國安會秘書長吳釗燮先發文反嗆，但對方可能並非主流意見，根本不需要以國安會秘書長的格局跳出來，她詢問林佳龍這是恰當的嗎？

林佳龍回應，確實就事論事是一回事，在應處時也應評估，如何才不會幫對方放大聲量。他表示，對個案不評論，但整體而言確實有背後帶風向的力量，要非常注意。

陸委會副主委沈有忠。記者季相儒／攝影
陸委會副主委沈有忠。記者季相儒／攝影

美國 川習會 林佳龍 馬文君 陸委會

延伸閱讀

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

陸配錢麗開粉專宣傳武統 陸委會：8月廢止台灣身分與戶籍

影／川習會將登場 林佳龍：密切關注 對台美關係有信心、溝通順暢

再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

相關新聞

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

川習會登場，據外媒觀察，會談氣氛緊繃、嚴肅。雖然雙方只談100分鐘，會中也沒談及台灣，但林佳龍身為外交部長，理應全神貫注...

川習會落幕 川普曝「未談台灣議題」！我外交部：台美互信溝通暢通

川習會今天落幕，美國總統川普會後表示未討論台灣議題。外交部指出，持續密切關注美中高層的互動情形，台美間互信友好，溝通管道...

【即時快評】不論川習會談了沒 台灣均無法置身事外

不到兩個小時的釜山川習會，在眾人關注中落幕。會後川普說未提台灣，中共官媒新華社的通稿也未提台灣，似乎「無台灣什麼事」，真...

公視董監事提名拖快一年 國民黨團批政院、文化部有計畫擺爛

公廣集團本屆董監事任期已屆滿，但政府有關單位還未提名新人選名單，引發質疑。國民黨立法院黨團今天開記者會批評，行政院與文化...

川習會未談台灣 牛煦庭直言「不是壞消息」：但要密切關注後續

美國總統川普、中國大陸國家主席習近平會晤落幕，雙方會面約1小時40分。不過川普表示，沒有談到台灣。國民黨立委牛煦庭直言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。