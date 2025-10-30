美智庫學者投書批賴清德「魯莽」 林佳龍：確實有背後帶風向的力量

美國智庫學者投書時代雜誌，質疑賴總統是「魯莽的領導人」，引發爭論。陸委會副主委沈有忠今表示，中共開始利用傾中學者、智庫「利用美國人的嘴說中國人想要的東西」；外交部長林佳龍則說，有些大財團有系統性地支持智庫，發表對它意識形態有利的主張。

川習會登場，民進黨立委陳俊宇在外交國防委員會質詢時詢問，中共是否可能在川習會後操作疑美論、棄台論，甚至透過異常帳號渲染發酵？

陸委會副主委沈有忠表示，近期確實注意到異常現象，例如中共開始利用美國比較傾中學者、智庫，散播似是而非的言論，中方再擴大渲染這類言論，等於是「利用美國人的嘴說中國人想要的東西」。例如近期大家關注的時代雜誌投書，在網路上確實有些異常帳號，會刻意放大渲染。

沈有忠說，類似異常帳號的主題包括疑美論、棄台論等等，如誆稱川習會已經談到兩岸同屬一中、不支持台獨等，都可能利用去頭去尾的方式，營造輿論渲染。

國民黨立委徐巧芯表示，智庫蘭德公司在今年10月14日發表Michael J. Mazarr, Amanda Kerrigan, Benjamin Lenain等3位學者聯名發表的報告，建議美國「在履行對台承諾的同時，也應運用影響力確保台灣的行動不會升高與中國的緊張關係，或破壞兩岸的安全穩定。」

他詢問沈有忠，蘭德是否有特別傾中的情況？沈回應，對個別學者、智庫的立場不予評論，不過徐巧芯質疑他才剛說投書時代雜誌的是傾中。沈解釋，特定智庫、學者的立場可能隨時局而調整。面對徐巧芯的追問，沈有忠強調，他要陳述的是美國智庫學者發表看法，可能被異常帳號渲染、過度解釋。

他重申，中華民國主權不是被交易的，中華民國和中華人民共和國互不隸屬也是客觀事實，蘭德或任何智庫學者的言論，對美國方面的建議，都會尊重。他強調，對於文中建議美國不支持台灣獨立，我方只能尊重但不見得是陸委會的主張。兩岸維持現狀、互不隸屬才是目前政策基調。

林佳龍在回答立委馬文君的質詢時則說，我方尊重個別學者的投書，不過也觀察到有一股力量想影響美國輿論和對台政策，他指出，對於多元的意見，有些是基於擔心要提醒當局，有些則是背後有大財團支持，系統性地支持智庫，發表對它意識形態有利的主張。

馬文君質疑，時代雜誌文章一出，國安會秘書長吳釗燮先發文反嗆，但對方可能並非主流意見，根本不需要以國安會秘書長的格局跳出來，她詢問林佳龍這是恰當的嗎？

林佳龍回應，確實就事論事是一回事，在應處時也應評估，如何才不會幫對方放大聲量。他表示，對個案不評論，但整體而言確實有背後帶風向的力量，要非常注意。 陸委會副主委沈有忠。記者季相儒／攝影

