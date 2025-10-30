快訊

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

聯合報／ 主筆室
川習會前夕，外交部長林佳龍該昨晚在臉書發文力挺林岱樺，表示她「深耕基層、勤政愛民，有為有守，不貪不取」，希望高雄市民參與週六造勢晚會，引發議論。記者季相儒／攝影
川習會登場，據外媒觀察，會談氣氛緊繃、嚴肅。雖然雙方只談100分鐘，會中也沒談及台灣，但林佳龍身為外交部長，理應全神貫注盯場，不料他竟有空發臉書推薦同屬正國會的綠委林岱樺問鼎高雄市長。姑且不論林岱樺有罪無罪，林佳龍把派系的存亡置於國事之前，顯已失當。 

紐時報導描述，川習會正式登場前幾分鐘氣氛緊繃，兩人在紅毯區握手時，川普幾乎主導全場，談論達成貿易協議的可能性，而習全程保持沉默。彭博資訊及BBC報導，習開場表示「很高興再次與川普見面」，並強調共同引導「中美關係整體保持穩定」。但習發言時神情嚴肅，面無表情，而川普的神情也明顯緊繃，未見一貫輕鬆自在。外媒要說的是，這場川習會的重要性不言可喻。

在美中台關係演進的重要時刻，應該全神投入的林佳龍昨晚卻在臉書發文力挺林岱樺，表示林岱樺「深耕基層、勤政愛民，有為有守，不貪不取」，希望市民參與林岱樺週六造勢晚會展現支持。林佳龍此舉引發關注，不少網友不埋單，留言「龍哥你別鬧了」，質疑「請問是被盜帳號嗎？」、「這種人你挺得下去？」、「佳龍不要亂挺奇怪的人啦」......等。

林佳龍挺林岱樺本來不是大問題，質疑的網友顯然是競爭派系的支持者成份較大；但林佳龍用詞不僅有欠周詳，發文也選錯了時間，遭致批評也是咎由自取。更深一層來看，民進黨正國會正面臨危急存亡之秋，林佳龍既為掌門人，看著賴清德一手主導賽局，正國會逐漸被邊綠化，焉能不急？

美中角力之際，台灣處境確實艱難，今有外媒報導，川習會前夕，台北對華府是否仍堅定支持台灣有疑慮。聯合國大會期間，林佳龍在紐約廳舉辦聚會，原預期有多位美方高階官員出席，最終卻無人現身；近來更有消息人士指出，台灣考量召回駐美代表俞大㵢，改派更具政治手腕的外交官，原因是俞與川普圈子欠缺有效互動的政治能量。這些都是林佳龍眼前的要務，他卻在關鍵時刻切換角色去挺林岱樺，不免讓人感覺舉措失當。   

民進黨正國會此際在黨內確處於劣勢，林右昌可能無法如願在新北參選，彰化為了讓黃秀芳出線而鬧了內訌，台南陳亭妃因黨內改選遭除名，高雄林岱樺又涉入助理費弊案，林佳龍的確夠傷神。但是，林佳龍要挺林岱樺，總得要等正事辦完再說，非得要在川習會前夕發文嗎？

林岱樺涉詐1400多萬元助理費遭起訴，林佳龍發文卻說她「不貪不取」，依過去民進黨對付異己的慣例，日後難堪的爆料只會越來越多。林佳龍帶頭挺林岱樺，好不容易討賴清德歡心的王義川也跟風發文挺林岱樺造勢，是要把正國會的未來都押注在林岱樺的官司上嗎？這個賭注不小，正國會的危機恐怕有一部分是林佳龍自己製造出來的。

