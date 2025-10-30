快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

中央成立前進所 卓榮泰澄清：加大防治力道而非疫情擴大

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
行政院長卓榮泰今天指出，中央成立應變所、疫調團、 廚餘前進指揮所，等等都是加大力疫調、防治及保護環境的力道，目前這階段有把握控疫情，而不是「疫情的擴大」記者余采瀅／攝影
行政院長卓榮泰今天指出，中央成立應變所、疫調團、 廚餘前進指揮所，等等都是加大力疫調、防治及保護環境的力道，目前這階段有把握控疫情，而不是「疫情的擴大」記者余采瀅／攝影

行政院卓榮泰今天表示，中央已成立應變所、疫調團及廚餘前進指揮所等多個單位，目的是加強疫情疫調、防治及環境保護工作。他指出，目前疫情有信心掌控，並非「擴大中」，中央也已超前部署，做好各項準備。

卓榮泰說，防疫作戰的第一階段為期15天，過後將依疫情控制情況，逐步研議解封條件，並確保市場價格穩定。他強調，包括各公協會在內，初期對非洲豬瘟疫情也曾感到恐慌，但中央已具備能力將疫情控制在一定範圍內。原則上，目標是將疫情控制在最小範圍、最短時間，並減少損失。

他進一步呼籲，應避免非必要接觸案例場與關聯場，媒體也勿進行採訪，以免人員或機具受到感染。保持場區清消是最安全的做法。

卓榮泰強調，中央持續加強疫調力度，並相信國人配合度提高後，政府施政壓力也將相對減輕。

非洲豬瘟 廚餘 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

台中疫調須全力投入 卓榮泰：中央地方資料須正確一致

推動陸資電商落地 儘速開跨部會討論

「金環獎」頒獎典禮 卓榮泰親自表揚查緝環保犯罪有功人員

卓榮泰：企業加薪可增聘外勞 跨國勞動力精進方案明拍板

相關新聞

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

2026選戰將至，有媒體報導公民團體與民進黨接觸，醞釀民進黨立委沈伯洋參選台北市長的可能。沈伯洋今受訪時表示，他也是下飛...

再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

川習會登場之際，CNN報導，我方正積極評估如何爭取川普政府的支持，其中也考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕...

爆醫療攻防演練用陸製網通設備 黃國昌：洪奇昌撐腰 數發部不敢有動作

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，大同醫護公司得標後出具不實新品...

不排斥會習近平 黃國昌：賴總統可請珍奶我為何不能吃雞排

國民黨主席當選人鄭麗文先前表態「有意赴中與中共總書記習近平見面」，民眾黨主席黃國昌今天同樣表達「不排斥」，他認為兩岸關係...

林佳龍挺林岱樺選高雄市長 初選3對手回應了

民進黨2026高雄市長提名初選將在明年1月中旬登場，4名立委競爭。正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。