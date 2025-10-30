川習會沒談台灣！旅美學者分析「真正目的」 雙方進入帶笑的冷戰階段

美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」今登場，會談歷時約一個半小時後結束。旅美學者翁履中分析，芬太尼、大豆、稀土都是可交易的籌碼；但科技、軍事、台灣問題，才是無法交易的矛盾。這次川習會結構性矛盾完全沒動，短期止痛長期拉扯，經濟降溫政治升溫，雙方進入帶笑的冷戰階段。

美國德州山姆休士頓大學政治系副教授翁履中指出，這場川習會氣氛看似熱絡，實則更像一場確認會，而不是試圖「突破」的峰會。川普需要「交出外交成績單」，習近平則希望釋出善意、穩定市場，但不讓步；結果是兩人都各取所需，拿回一些政治資本，但真正的結構性矛盾完全沒動。

翁履中分析，美國毒品問題嚴重，芬太尼已成為選戰焦點，而中國是主要化學原料來源國，這次川普以「減關稅」交換北京「強化管制」，對川普而言可被包裝成「讓中國讓步」的外交成就，但這只是象徵性的動作，中國早已設立芬太尼出口監管制度。

翁履中說，北京這次配合大豆、稀土，前者大豆採購是低成本的政治禮物，能滿足川普農業州選票，卻不傷中國戰略；稀土出口鬆綁則是信號型操作，先穩住市場、緩解緊張，但北京保留隨時再收緊的彈性，這樣的手法是北京慣用的戰略退半步模式「表面妥協，實質維持主導權。」

「北京給了川普一點面子，卻沒給他真正的籌碼。」翁履中指出，台灣議題沒說出口，不代表不存在，雖然官方說法是台灣被排除在談判桌之外，但了解中美互動的人來說，不談本身就是一種信號。對北京而言，當前首要任務是穩定交流氣氛、重塑國際信任，對自身國力更有信心，不急著拿台灣議題開刀；對川普而言，台灣是高風險、低收益話題，一旦處理不好，會得罪北京、又引起台北緊張，不如避談。

翁履中認為，美中雙方選擇「經濟優先、政治延後」互動，是一種暫時的戰略冷卻。北京要維穩市場，華府要避免摩擦，這次川習會的真正目的是止血不對抗、降溫不退讓。但北京的沉默，也可能是一種戰略耐心。未必是退縮，而是選擇等對手自亂。

翁履中說，中國戰略節奏進入「穩步推進」階段，或許等美國陷入內部政治混亂或選舉焦慮，再提出要求，籌碼反而更大。因此中國不提台灣，不是放棄，而是把這張牌留到更有利時刻。翁履中為睽違6年的川習會下註解「短期止痛，長期拉扯；經濟降溫，政治升溫。」這場競爭沒有結束，也不太可能這麼快分出高下，但雙方進入帶笑的冷戰階段，川習各自笑容背後，盤算的都是雙方該如何延續這場拉鋸。

