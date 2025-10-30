遭邱議瑩嗆「收起嘴臉」 柯志恩反問：誰比較尖酸刻薄
國民黨立委柯志恩宣布參選高雄市長，27日在節目受訪時稱民進黨現在派「西瓜」都不會贏她「可能要換蓮霧」，此說法遭對手民進黨立委邱議瑩在網路上開嗆，要求柯志恩「收起尖酸刻薄的嘴臉」。對於遭邱議瑩批評，柯志恩今下午反問「我跟邱議瑩委員站在一起誰比較尖酸刻薄？」
邱議瑩在個人網路社群發文，針對柯志恩的「西瓜換蓮霧」一說，邱議瑩稱「民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟她選」，不過也在文中稱柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待，不過邱議瑩也開嗆「請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉」，呼籲柯志恩不要輕忽選民的判斷與智慧。
不過柯志恩得知邱議瑩在網路要她「收起尖酸刻薄的嘴臉」，柯志恩反問「我跟邱議瑩委員站在一起誰比較尖酸刻薄？」柯志恩更酸，從邱議瑩過去的言談跟行為當中「選民自有公斷」。
柯志恩澄清，會有「西瓜換蓮霧」一說是因為過去民進黨的人提過「南部只要派個西瓜都會贏」，因此她認為「西瓜」這個說法是許多民眾耳熟能詳的一詞，且在網路上也有不少網友都會留言酸民進黨「南部就是派個西瓜也會贏」。
柯志恩認為，她只是引述民進黨「派個西瓜也會贏」這個說法，這純粹是在訪談當中的一種說法，如此會叫做尖酸刻薄？
她強調，如果她和邱議瑩站在一起，以過去的言行、以過去的談話、以過去的行為舉止，「誰比較尖酸刻薄，我想選民自有公斷」。
