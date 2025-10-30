遭邱議瑩嗆「收起嘴臉」 柯志恩反問：誰比較尖酸刻薄

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
柯志恩遭邱議瑩在網路上發文要她「收起尖酸刻薄的嘴臉」，讓柯志恩忍不住反問「誰比較尖酸刻薄？」。記者巫鴻瑋／攝影
柯志恩遭邱議瑩在網路上發文要她「收起尖酸刻薄的嘴臉」，讓柯志恩忍不住反問「誰比較尖酸刻薄？」。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨立委柯志恩宣布參選高雄市長，27日在節目受訪時稱民進黨現在派「西瓜」都不會贏她「可能要換蓮霧」，此說法遭對手民進黨立委邱議瑩在網路上開嗆，要求柯志恩「收起尖酸刻薄的嘴臉」。對於遭邱議瑩批評，柯志恩今下午反問「我跟邱議瑩委員站在一起誰比較尖酸刻薄？」

邱議瑩在個人網路社群發文，針對柯志恩的「西瓜換蓮霧」一說，邱議瑩稱「民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟她選」，不過也在文中稱柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待，不過邱議瑩也開嗆「請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉」，呼籲柯志恩不要輕忽選民的判斷與智慧。

不過柯志恩得知邱議瑩在網路要她「收起尖酸刻薄的嘴臉」，柯志恩反問「我跟邱議瑩委員站在一起誰比較尖酸刻薄？」柯志恩更酸，從邱議瑩過去的言談跟行為當中「選民自有公斷」。

柯志恩澄清，會有「西瓜換蓮霧」一說是因為過去民進黨的人提過「南部只要派個西瓜都會贏」，因此她認為「西瓜」這個說法是許多民眾耳熟能詳的一詞，且在網路上也有不少網友都會留言酸民進黨「南部就是派個西瓜也會贏」。

柯志恩認為，她只是引述民進黨「派個西瓜也會贏」這個說法，這純粹是在訪談當中的一種說法，如此會叫做尖酸刻薄？

她強調，如果她和邱議瑩站在一起，以過去的言行、以過去的談話、以過去的行為舉止，「誰比較尖酸刻薄，我想選民自有公斷」。

柯志恩 邱議瑩 民進黨 國民黨

相關新聞

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

2026選戰將至，有媒體報導公民團體與民進黨接觸，醞釀民進黨立委沈伯洋參選台北市長的可能。沈伯洋今受訪時表示，他也是下飛...

再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

川習會登場之際，CNN報導，我方正積極評估如何爭取川普政府的支持，其中也考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕...

爆醫療攻防演練用陸製網通設備 黃國昌：洪奇昌撐腰 數發部不敢有動作

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，大同醫護公司得標後出具不實新品...

不排斥會習近平 黃國昌：賴總統可請珍奶我為何不能吃雞排

國民黨主席當選人鄭麗文先前表態「有意赴中與中共總書記習近平見面」，民眾黨主席黃國昌今天同樣表達「不排斥」，他認為兩岸關係...

林佳龍挺林岱樺選高雄市長 初選3對手回應了

民進黨2026高雄市長提名初選將在明年1月中旬登場，4名立委競爭。正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高...

