吳志中：台灣土耳其震災互伸援手 強化救災應變合作
駐台北土耳其貿易辦事處舉辦102週年國慶酒會，外交部政次吳志中出席並致詞表示，台灣與土耳其在彼此震災時伸出援手，形成善的循環，未來台土可共同強化救災及應變領域的交流與合作。
外交部今天發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於29日晚間應邀出席駐台北土耳其貿易辦事處舉辦的「土耳其共和國102週年國慶酒會」，代表政府向土國人民及政府誠摯祝賀。
吳志中致詞時提及，台灣921大地震時，土國派遣搜救隊來台協助救災，2023年土國遭逢百年強震，台灣也立即提供人力、物資及善款馳援，形成善的循環。未來台土兩國可共同強化救災及應變領域的交流與合作。
吳志中指出，因直航與便利電子簽證，近年平均每年約有10萬名國人赴土國觀光，創造兩國更多交流機會。此外，土國今年有國會議員及智庫訪台，台灣則有中研院赴土訪問，多家台商也前往土國投資布局。台土在學術、科技、國會及商貿等領域互動日趨熱絡，雙方未來將在各領域持續加強交流與合作。
駐台北土耳其貿易辦事處代表柯睿（FikretTürkeş）致詞表示，土國在國際事務、人道救援、調解衝突及經濟合作扮演重要角色，並對聯合國及北約組織做出貢獻。特別感謝外交部持續提供的各項協助，未來願在任內強化台土兄弟情誼，持續與台灣攜手合作，為兩國關係發展作出貢獻。
外交部表示，台土雙方今年在國會、學術、科學、教育、觀光及商貿等領域交流熱絡，將持續推動與土國在各領域的合作，互惠雙贏，共創兩國人民的繁榮與福祉。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言