陸委會揭中共宗教統戰手法 介紹台灣年輕人姻緣配對

中央社／ 台北30日電

針對中共對台宗教統戰，陸委會副主委沈有忠今天表示，中方在宗教交流過程中，邀請台灣年輕人進行「姻緣配對」，對於中共可能透過心靈融合或是人緣的統戰作為，陸委會持續密切注意。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局、外交部、大陸委員會、法務部、法務部調查局報告「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇質詢時，引述台灣資訊環境研究中心（IORG）近日發表報告，指中共官方支持下的「兩岸宗教交流」於2024年約1.6萬人次赴中與會，過半數都是在福建省舉行，關切中共對台宗教統戰的做法與反制。

沈有忠表示，只要是健康有序交流，都會予以尊重並且予以鼓勵，而宗教交流方面，政府認為若雙方是針對宗教教義研析，或是儀軌交流，基本上都是非常鼓勵，而且會主動給予協助。

沈有忠指出，比較遺憾的是，陸委會看到雙方進行宗教交流時，中方往往會放入統戰元素，比如強調兩岸同屬一中，把媽祖形容為「中國神」，用這種方式渲染到中國進行宗教交流就是回家，以及兩岸同根同源，上述的輿論和敘述會在交流過程不斷出現，彷彿是要進行輿論洗腦。

針對近期趨勢，沈有忠表示，發現中方除了宗教交流外，會開始擴張產業鏈，譬如在重要的宗教景點，會有文旅、觀光的套裝行程，在行程中夾雜「中國好棒棒」以及紅色產業供應鏈的敘述。

沈有忠說，中方在進行宗教交流過程中，邀請台灣年輕人前往，然後嘗試進行姻緣配對，對於中共可能透過心靈融合或是進行人緣的統戰作為，陸委會後續會持續密切注意。

陳俊宇關切，當美國總統川普與中國領導人習近平「川習會」結束後，中國是否加大對台進行疑美論、棄台論等假訊息宣傳。

沈有忠表示，國安會與國安局會密切關注輿情，近期也關注中國利用美國親中學者、智庫等，散播一些似是而非的言論，再由中方擴大言論渲染，等於是「利用美國人的嘴，說出中國人想要的東西」，而中國在川習會後渲染的主題，大概還是疑美論、棄台論等。

針對手法，沈有忠說明，中方可能會誆稱在川習會時已經談到兩岸同屬一中、不支持台獨等，但實際上這些內容可能是習近平在會談的過程提出來，但是川普不見得有表態，或是表達不同意，但中方可能會利用「去頭去尾」的方式，進行輿論渲染，政府會密切注意相關情形。

