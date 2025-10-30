快訊

邱議瑩為「西瓜、蓮霧說」批柯志恩尖酸刻薄 藍回擊：林飛帆說過

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩表示，柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待，但也對柯的西瓜蓮霧說表達不滿。圖／本報資料照
立委邱議瑩表示，柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待，但也對柯的西瓜蓮霧說表達不滿。圖／本報資料照

國民黨立委柯志恩宣布參選高雄市長，日前在受訪時脫口綠營現在派西瓜不會贏她，可能要換蓮霧；潛在對手立委邱議瑩直球對決，要求「柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉」。國民黨高市黨部發言人張永杰反擊，這句話民進黨前副秘書長林飛帆說過，若要講尖酸刻薄，誰能贏邱議瑩？

林飛帆2017年出席時代力量台南市黨部成立大會，提及2018年市長選舉「某黨推個西瓜出來都會當選。西瓜論述在坊間廣為流傳，意謂綠營在南部基層穩固，不管派誰都會當選

立委柯志恩27日接受媒體人黃光芹專訪時笑稱，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。邱議瑩今日表示，民進黨從來沒有派西瓜蓮霧跟柯志恩選，柯志恩是可敬的對手，她一直都以最嚴謹的態度看待，「請柯志恩收起尖酸刻薄的嘴臉，更不要輕忽選民的判斷與智慧，大家好好一起來為高雄拚」。

國民黨高市黨部發言人張永杰臉書發文指出，南部長期來就流傳一句話：「某黨派個西瓜都會贏。」這句話連民進黨前副秘書長林飛帆自己都說過。柯志恩幽默說這句話就讓邱炸鍋，還說人尖酸刻薄，邱委員到底在氣什麼？難道是被戳中痛處嗎？

張永杰表示，民進黨檯面爭取市長的人，有的自己選區被挖禿、挖空好幾年好像沒看見、有的整天耍寶跳舞、有的連選區的柏油山都不敢提，還有人助理費爭議纏身真相未明。民進黨要不要先看看自己端出什麼樣的菜要給高雄人吃？

張永杰批評，邱議瑩說柯委員尖酸刻薄，這話從她嘴裡說出來讓人覺得更諷刺，當年邱委員罵勞團抗議是「放錄音帶」、在國會大唱「你們的國父愛吃臭豆腐」，不然就罵人「番仔」，這樣還敢批評別人？

張也說，邱委員前幾天才剛因案判刑上演謙卑大戲，沒兩天又馬上打回原形，如果民進黨真的要推這樣表裡不一的人出來選市長，高雄人才真的想問誰是西瓜？誰又是蓮霧？誰才是尖酸刻薄？

