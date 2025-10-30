聽新聞
0:00 / 0:00
川習會沒提台灣仍要密切注意 陳冠廷：更應持續深化與美方等國合作
美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓會談，據報導川普與習近平的會談歷時約1小時40分鐘。民進黨立委陳冠廷表示，台灣更應持續深化與美國及其他民主夥伴的合作，強化經濟與安全投資與韌性，盡管此次沒有提到台灣相關議題，但仍要密切觀察。
陳冠廷表示，川習會後，美中展現對話意願，對全球經濟穩定當然有其正面效果。美方宣布下調部分關稅，也顯示在維持戰略競爭的同時，雙方仍希望避免衝突升高。
陳冠廷認為，我國樂見大國之間能透過溝通減少誤判，但台灣更應持續深化與美國及其他民主夥伴的合作，強化經濟與安全投資與韌性，盡管此次沒有提到台灣相關議題，但仍要密切觀察，確保在區域變化中依然能穩健前行。
