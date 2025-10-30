影／川普賣台？卓榮泰回應：全民守護台灣讓世界更珍惜

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今在南韓峰會，川普事後說，雙方在「在許多事項上達成共識」。行政院長卓榮泰今天在台中受訪表示，「我們會努力，把台灣顧好守好，全世界就會更珍惜台灣的重要！」

卓榮泰今天在台中主持非洲豬瘟中央前進應變記者會，被問到川習會今登場，會不會擔心「川普賣台？」

卓榮泰說，「我們會努力，也許國人一起，把台灣顧好守好，全世界就會更珍惜台灣的重要，大家努力」。

商品推薦