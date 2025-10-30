檢察官不當訊問「柯文哲案」被告？法官今天下午勘驗光碟

台北地院審理京華城案今傳喚民眾黨前主席柯文哲等人對台北市議員應曉薇辦公室前顧問吳順民進行證人詰問，吳作證後，審判長審問檢辯意見，決定今下午2時勘驗本案偵查檢察官林俊言偵訊台北市都發局前局長黃景茂的光碟。

柯文哲的律師日前聲請勘驗偵訊光碟，指控林俊言去年偵訊黃景茂時，涉不當訊問且涉及刑事犯罪，還要求林俊言也出庭，公訴檢方當時主張，林俊言非 「當事人」，要求林出庭於法無據，不過，合議庭今准予勘驗。

審判長表示，今天勘驗程序柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前都發局長黃景茂及律師們有權利到庭，但沒有要求林俊言到庭參與勘驗程序。