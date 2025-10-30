快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

批行政院拖延公廣集團董監事名單 國民黨：惡意癱瘓

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
國民黨立委林沛祥（右起）、羅智強、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚今天舉行記者會，批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。記者余承翰／攝影
國民黨立委林沛祥（右起）、羅智強、文化大學新聞系教授莊伯仲、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚今天舉行記者會，批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。記者余承翰／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評行政院文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，直言這並非行政疏忽，而是有計畫的政治擺爛，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。

羅智強痛批民進黨執政不會、擺爛最會，指公廣改組按照法定期程，不但應該要把相關人事送出來，而現在公廣的董事也都任期屆滿，民進黨竟然可以拖延將近一年，想要壟斷媒體資源，要給予嚴厲的譴責。

文化大學新聞系教授莊伯仲則指出，按照《公共電視法》規定，既有董監事任期屆滿前六個月就必須提出新任委員名單，而這一屆公視董監事最遲去年11月底就應該提出名單，呼籲文化部說明為何遲未提出名單。

文化部 民進黨 行政院

延伸閱讀

「國民黨2大戰神」徐巧芯、羅智強接連勝訴 趙少康：大快人心

邱議瑩被判拘役10日 羅智強：唯一支持代表民進黨選高雄市長

掌摑藍委2009年有前科 邱議瑩打羅智強巴掌判拘役10日

「時代」投書指賴總統魯莽 羅智強：川普眼中還是個麻煩製造者

相關新聞

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

2026選戰將至，有媒體報導公民團體與民進黨接觸，醞釀民進黨立委沈伯洋參選台北市長的可能。沈伯洋今受訪時表示，他也是下飛...

再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

川習會登場之際，CNN報導，我方正積極評估如何爭取川普政府的支持，其中也考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕...

爆醫療攻防演練用陸製網通設備 黃國昌：洪奇昌撐腰 數發部不敢有動作

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，大同醫護公司得標後出具不實新品...

不排斥會習近平 黃國昌：賴總統可請珍奶我為何不能吃雞排

國民黨主席當選人鄭麗文先前表態「有意赴中與中共總書記習近平見面」，民眾黨主席黃國昌今天同樣表達「不排斥」，他認為兩岸關係...

林佳龍挺林岱樺選高雄市長 初選3對手回應了

民進黨2026高雄市長提名初選將在明年1月中旬登場，4名立委競爭。正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。