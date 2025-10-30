批行政院拖延公廣集團董監事名單 國民黨：惡意癱瘓

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，直言這並非行政疏忽，而是有計畫的政治擺爛，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。

羅智強痛批民進黨執政不會、擺爛最會，指公廣改組按照法定期程，不但應該要把相關人事送出來，而現在公廣的董事也都任期屆滿，民進黨竟然可以拖延將近一年，想要壟斷媒體資源，要給予嚴厲的譴責。

文化大學新聞系教授莊伯仲則指出，按照《公共電視法》規定，既有董監事任期屆滿前六個月就必須提出新任委員名單，而這一屆公視董監事最遲去年11月底就應該提出名單，呼籲文化部說明為何遲未提出名單。

商品推薦