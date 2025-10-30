快訊

爭彰化縣長提名 邱建富：若非民主徵召「我有自己的打算」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
前彰化市長邱建富今日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，呼籲黨內初選必須公平公正。記者林敬家／攝影

2026年彰化縣長選舉尚未開跑，民進黨內初選戰火已提前點燃。彰化市前市長邱建富今日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，表達參選縣長企圖心，他強調，黨內初選過程必須以民主透過民調產生人選，若民調初選輸會幫同志完成任務，但若用非民主或徵召方式，他就會有自己的打算。

根據黨內規定，非執政縣市的縣市長參選人需向中央黨部登記。目前彰化縣已有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及邱建富等4人完成程序，展現高度參選意願，各地看板也已陸續掛上街頭。邱建富今搶先成立競選辦公室，黃秀芳預計本周六成立。

不過，民進黨派系「正國會」日前已發布聲明，決議推舉黃秀芳代表投入初選，並以違反組織紀律為由，在10月21日決議將邱建富除名。對此，邱建富表示，雖然失去派系支持讓選戰更艱辛，但近來感受到更多基層民意支持，他會開創更多選票贏得勝利。

邱建富表示，自己為了縣長選戰已準備12年，這幾年大小選戰不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。他強調，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻。」

邱建富指出，目前民進黨在國會為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方響應與支持，「讓立委顧國會，彰化就交給有準備、有經驗的邱建富。」

他強調，會全力參與初選並服從結果，但前提是「初選必須公平公正」。他說，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明，「過去凡徵召幾乎慘敗，唯有經過初選的候選人才最有勝算。」

前彰化市長邱建富今日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，表達參選彰化縣長企圖心。記者林敬家／攝影

