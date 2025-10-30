爭彰化縣長提名 邱建富：若非民主徵召「我有自己的打算」
2026年彰化縣長選舉尚未開跑，民進黨內初選戰火已提前點燃。彰化市前市長邱建富今日在彰化市成立「彰化富競選辦公室」，表達參選縣長企圖心，他強調，黨內初選過程必須以民主透過民調產生人選，若民調初選輸會幫同志完成任務，但若用非民主或徵召方式，他就會有自己的打算。
根據黨內規定，非執政縣市的縣市長參選人需向中央黨部登記。目前彰化縣已有立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及邱建富等4人完成程序，展現高度參選意願，各地看板也已陸續掛上街頭。邱建富今搶先成立競選辦公室，黃秀芳預計本周六成立。
不過，民進黨派系「正國會」日前已發布聲明，決議推舉黃秀芳代表投入初選，並以違反組織紀律為由，在10月21日決議將邱建富除名。對此，邱建富表示，雖然失去派系支持讓選戰更艱辛，但近來感受到更多基層民意支持，他會開創更多選票贏得勝利。
邱建富表示，自己為了縣長選戰已準備12年，這幾年大小選戰不分派系，全力輔選每一位黨內同志，對得起民進黨，也對得起彰化鄉親的期待。他強調，這次已無退讓空間，「我在各項民調中皆名列前茅，沒有理由不戰到最後一刻。」
邱建富指出，目前民進黨在國會為少數，每一席立委都得來不易，推動國政更需地方響應與支持，「讓立委顧國會，彰化就交給有準備、有經驗的邱建富。」
他強調，會全力參與初選並服從結果，但前提是「初選必須公平公正」。他說，民進黨若要在彰化重返執政，關鍵在於團結與機制透明，「過去凡徵召幾乎慘敗，唯有經過初選的候選人才最有勝算。」
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言