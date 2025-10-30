快訊

爆醫療攻防演練用陸製網通設備 黃國昌：洪奇昌撐腰 數發部不敢有動作

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會。記者季相儒／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會。記者季相儒／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，大同醫護公司得標後出具不實新品證明書、違法使用中國生產網通設備，資安院前院長何全德更是傾力護航，因為該公司董事長為民進黨派系新潮流大老洪奇昌。

民眾黨立法院黨團上午舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會。黃國昌表示，民進黨打著抗中保台的口號，一天到晚在國內進行大內宣，聲稱資安問題造成嚴重威脅，然而只要遇到自家人想賺錢，「這一切通通都沒有關係」，民進黨真正關心的是綠友友發財賺大錢。

黃國昌指出，賴清德總統先前宣稱「資安就是國安」，負責資通安全的資安院卻是爛到根。為了籌備行政院國家資通安全會報跨國網路攻防演練，資安院在去年底辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，後來用最有利標的方式讓「優良廠商」大同醫護順利得標。

黃國昌說，2024年12月25日，大同醫護交付驗收文件，儘管資安院有點名部分缺失，然而最重要的事情避而不談，就是為了後續的放水在鋪路，因此在複驗階段仍不見改善，大同醫護甚至嚴重違反契約，不僅出具不實的新品證明書，還被發現違法使用中國生產網通設備。

黃國昌質疑，大同醫護出具不實新品證明書，這種行為就是行使偽造文書罪，難道資安院是閉著眼睛在驗收，況且廠商未在期限內改善，依照合約就應該直接解約，「為什麼沒有解約？這不是圖利，什麼才是圖利？」

黃國昌表示，大同醫護無法無天，違法情節相當重大，資安院卻視若無睹，沒有依法解約也不願移送法辦，原來該公司由皇親國戚開設，董事長洪奇昌就是新潮流大老，而其母公司大同公司的董事長，也正是三立集團董事長張榮華，難怪數發部根本不敢有任何動作。

黃國昌說，他想要請問數發部長林宜敬，未來是否針對此事徹查到底，大同醫護搞出如此離譜之事，還能繼續取得國防部等標案，政府與其要搞這些演練，不如先把內部蠹蟲給清乾淨，「希望數發部今天有正式回應，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣。」

