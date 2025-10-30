快訊

川習會落幕 台旅美學者觀察：會談以經貿為主軸

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁。圖／取自許毓仁臉書
前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁。圖／取自許毓仁臉書

川習會30日歷時100分鐘落幕，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁觀察表示，本次美中會談以經貿和供應鏈為主軸，最可能達成宣言或啟動談判機制的成果，而不是立即生效的全面協議。

許毓仁表示，美中領袖本次會面時間有限，且雙方議程多元，達成「大交易」的困難高，且不管是美國國會，還是中國內部的利益集團都會對兩邊過度讓步持疑；而美中多年在技術、貿易、供應鏈上的摩擦累積，雙方針對履約或監督機制可能抱持猶豫的態度。

許毓仁認為說，川習會的成果最可能達成一個宣言，或者啟動談判機制，而不是立即生效的全面協議，例如：雙方宣布建立稀土、關鍵礦產合作或資訊分享機制、美方承諾暫緩出口管制或新關稅、中方承諾在芬太尼源頭管控上增透明度等。

許毓仁說，川習會可視為以經貿和供應鏈為主軸，而安全和地緣政治則可能被安排在次級或後續討論，以減少即時衝突，不過，許毓仁說，不能保證完全避談台灣，指雙方仍可能在內部討論或私下對話中觸及這些敏感議題。

許毓仁指出，中方盼望美方向其在兩岸統一問題上的立場作出更明確承諾。在這次會談中，若中方視為能將經貿讓步換取安全或台灣問題讓步，那麼他們可能會向美方提出措辭修正要求。

許毓仁表示，川普如果在經貿領域需要「讓步」以取得突破，可能在台灣問題上留下模糊或讓步空間，也可能留有在語言上微調的空間，不過美國國內政治，如國會、兩黨等，對台灣支持堅定，倘若川普選擇明顯偏向北京方面的措辭，可能面臨國內反彈。

許毓仁分析說，川普的「政策承諾」常傾向於交易性、靈活性，而非長期結構性改變，實際政策轉向，如減少軍售、改變「台灣關係法」的落實，或者改動軍事承諾等，在短期內風險較高，應該不會發生。

許毓仁認為說，美國可能在川習會後釋放「我們重視台海和平、但也重視經濟安全」的混合訊號；而中方會將這解讀為「美方部分回應」但仍保留進一步談判空間。

許毓仁預期說，中方在川習會之後，短期內可能不會採用過於激烈的手段，如直接大規模制裁美日，而是會選擇漸進式的策略，甚至在灰色地帶操作，如技術出口審查加嚴、在雙邊投資協議談判中插入條款等。

許毓仁說，如果美中在會談中同意某種交易，中方反制的節奏可能會加快，以確保自己在「交易」中不落於被動。

