聽新聞
0:00 / 0:00
林佳龍表態讓高雄市長初選起波瀾 陳其邁：尊重選對會協調
民進黨高雄市長初選又起波瀾，外交部長林佳龍表態支持同屬正國會系統的林岱樺，市長陳其邁今早受訪表示，初選過程難免會隨選舉節奏有快有慢、有不同布局，由中央選對會負責協調相關事項，他尊重初選機制、尊重選對會的布局跟協調。
高雄市長陳其邁今早在鳳山行政中心為集結茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮及林園等六大漁港的「大海開吃」系列活動揭開序幕，邀請民眾體驗海線魅力。
針對林佳龍推薦林岱樺參選高雄市長一事。陳其邁表示，黨內尊重民主制度，幾位候選人的表現都非常有風度，最近均提出非常好的政策，他們過去在立法院都是好同事，認真爭取支持高雄的預算。
陳其邁也提及，初選過程中，難免會隨著選舉的節奏有快有慢，也會有不同布局，在整個選舉節奏過程之中，中央有選對會負責協調相關事項，「我們尊重初選機制，尊重選對會的布局跟協調」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言