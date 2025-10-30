快訊

林佳龍表態讓高雄市長初選起波瀾 陳其邁：尊重選對會協調

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁為「大海開吃」揭開序幕，針對高雄市長黨內初選，強調會有選對會負責協調相關事項。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長初選又起波瀾，外交部長林佳龍表態支持同屬正國會系統的林岱樺，市長陳其邁今早受訪表示，初選過程難免會隨選舉節奏有快有慢、有不同布局，由中央選對會負責協調相關事項，他尊重初選機制、尊重選對會的布局跟協調。

高雄市長陳其邁今早在鳳山行政中心為集結茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮及林園等六大漁港的「大海開吃」系列活動揭開序幕，邀請民眾體驗海線魅力。

針對林佳龍推薦林岱樺參選高雄市長一事。陳其邁表示，黨內尊重民主制度，幾位候選人的表現都非常有風度，最近均提出非常好的政策，他們過去在立法院都是好同事，認真爭取支持高雄的預算。

陳其邁也提及，初選過程中，難免會隨著選舉的節奏有快有慢，也會有不同布局，在整個選舉節奏過程之中，中央有選對會負責協調相關事項，「我們尊重初選機制，尊重選對會的布局跟協調」。

