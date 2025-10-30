聽新聞
罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞
2026選戰將至，有媒體報導公民團體與民進黨接觸，醞釀民進黨立委沈伯洋參選台北市長的可能。沈伯洋今受訪時表示，他也是下飛機才看到新聞，感謝大家支持，但現在最主要工作是國防、國安相關立委，且他在黨團也擔任幹部，因此最重要的事就是把這份工作做好。
根據上報報導，推動罷免的公民團體與民進黨高層接觸，推沈伯洋參選台北市長，且透過管道向兼任民進黨主席的賴清德總統、總統府秘書長潘孟安等人徵詢，公民團體預計也會在10月31日民進黨徵召區報名截止前推薦沈伯洋。
沈伯洋今在立法院受訪表示，他也是昨天下飛機後才看到新聞，非常感謝大家對自己的支持，但不要忘記，自己現在的位置是國防與外交的立委，且擔任黨團幹部，對他而言最重要就是把這份工作做好。
至於是否有與公民團體接觸？沈伯洋說，倒是沒有，自己下飛機後就來立法院了。
