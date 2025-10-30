快訊

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

陸配錢麗宣傳武統 陸委會：已廢止台灣身分戶籍

中央社／ 台北30日電

民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時表示，中配錢麗在台經營臉書解放軍社團鼓吹武統且檢舉台灣民眾。陸委會副主委沈有忠說，移民署8月25日已廢止錢麗的台灣身分與戶籍。

王定宇上午在立法院外交及國防委員會質詢時表示，今年4、5月傳出，一名在華碩公會任職的中國配偶錢麗，不僅在公司以中華人民共和國法律逐條檢視上司與同事，並且向中國舉報，錢麗也檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾，並成立解放軍臉書粉專鼓吹武統，因此遭到各界檢舉。

沈有忠表示，經過相關部會多次討論，已在8月25日請移民署廢止錢麗的台灣身分與戶籍，回到「居留」狀態，8月28日也已辦妥錢麗的戶籍廢止登記。

此外，王定宇另詢問，公股行庫使用的資料庫，和中國資料綁在一起，以致遭中共懸賞的官兵成為銀行高風險名單。

國安局副局長陳松吉表示，行庫採用KYC（KnowYour Customer，認識你的客戶）資料庫，應該直接排除中方惡意制裁名單，國防部已在處理個案，後續若有需要，國安局會協助，而金管會銀行局下週也會邀集銀行公會和業者開會，要求第一線審查人員加強宣導，使用KYC資料庫不可將中方制裁名單納入查核項目。

移民署 國安局 王定宇

延伸閱讀

王定宇爆：銀行KYC用大陸資料庫 機敏單位官兵申貸列高風險

不對稱作戰特別預算破兆 綠委：包含建立台灣之盾

國民黨新主席出爐 綠委籲台灣安全優先於見習近平

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

相關新聞

影／林佳龍力挺 林岱樺稱清白宣布11月1日「請市民公開審判」

民進黨高雄市長初選4立委競爭激烈，正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高雄市長，並為林岱樺即11月1日將...

再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

川習會登場之際，CNN報導，我方正積極評估如何爭取川普政府的支持，其中也考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕...

不排斥會習近平 黃國昌：賴總統可請珍奶我為何不能吃雞排

國民黨主席當選人鄭麗文先前表態「有意赴中與中共總書記習近平見面」，民眾黨主席黃國昌今天同樣表達「不排斥」，他認為兩岸關係...

林佳龍挺林岱樺選高雄市長 初選3對手回應了

民進黨2026高雄市長提名初選將在明年1月中旬登場，4名立委競爭。正國會掌門人、外交部長林佳龍表態挺派系立委林岱樺參選高...

【重磅快評】林佳龍挺林岱樺不貪不取 與賴唱反調？

爭取高雄市長的民進黨立委林岱樺陷入助理費風暴，最近獲得重量級大咖奧援送暖，正國會掌門人林佳龍公開表態，肯定同派系的林岱樺...

川習會登場 朱立倫：須重啟兩岸對話 完全依美變數太大

美國總統川普、中國大陸國家主席習近平將會面，我國關注。國民黨主席朱立倫今日表示，相信川普跟習近平見面，對中美雙邊貿易緊張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。