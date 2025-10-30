陸配錢麗宣傳武統 陸委會：已廢止台灣身分戶籍

民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時表示，中配錢麗在台經營臉書解放軍社團鼓吹武統且檢舉台灣民眾。陸委會副主委沈有忠說，移民署8月25日已廢止錢麗的台灣身分與戶籍。

王定宇上午在立法院外交及國防委員會質詢時表示，今年4、5月傳出，一名在華碩公會任職的中國配偶錢麗，不僅在公司以中華人民共和國法律逐條檢視上司與同事，並且向中國舉報，錢麗也檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾，並成立解放軍臉書粉專鼓吹武統，因此遭到各界檢舉。

沈有忠表示，經過相關部會多次討論，已在8月25日請移民署廢止錢麗的台灣身分與戶籍，回到「居留」狀態，8月28日也已辦妥錢麗的戶籍廢止登記。

此外，王定宇另詢問，公股行庫使用的資料庫，和中國資料綁在一起，以致遭中共懸賞的官兵成為銀行高風險名單。

國安局副局長陳松吉表示，行庫採用KYC（KnowYour Customer，認識你的客戶）資料庫，應該直接排除中方惡意制裁名單，國防部已在處理個案，後續若有需要，國安局會協助，而金管會銀行局下週也會邀集銀行公會和業者開會，要求第一線審查人員加強宣導，使用KYC資料庫不可將中方制裁名單納入查核項目。

商品推薦