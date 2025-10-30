不排斥會習近平 黃國昌：賴總統可請珍奶我為何不能吃雞排

國民黨主席當選人鄭麗文先前表態「有意赴中與中共總書記習近平見面」，民眾黨主席黃國昌今天同樣表達「不排斥」，他認為兩岸關係不應該固步自封、自我設限，既然賴清德總統可以邀請習近平喝珍珠奶茶，那麼黃國昌為什麼不可以邀請習近平吃雞排。

黃國昌上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋詢問，鄭麗文表達願意與習近平見面，前提是要在台灣內部形成共識，身為民眾黨主席對此態度為何。黃國昌表示，民眾黨延續前任主席柯文哲「台灣自主、兩岸和平」的理念，這個主軸從來都沒有改變。

黃國昌說明，所謂台灣自主的內涵很清楚，就是確保現有「自由、民主與人權法治」的生活方式。此外，台灣當然不希望被中共併吞，如何確保自身的自主性與主體性，同時又要避免兩岸之間擦槍走火，大家都不希望看到戰爭發生，這就考驗兩岸領導人的智慧。

黃國昌指出，柯文哲在台北市長任內舉辦世大運，即使被民進黨痛罵喪權辱國，但是成功讓台北提升到世界舞台，前總統蔡英文也以國家元首身分出席致詞，這就是彰顯台灣主體性。反之，如果領導人只會喊狠話給自家人聽，對於促進台灣利益沒有任何幫助，甚至被美國友人稱之為「reckless Leader（魯莽的領導人）」，其實不是一件好事。

黃國昌說，民眾黨的態度就是「台灣自主、兩岸和平」，兩岸之間需要善意的溝通跟對話，即使有不同的政治制度與生活方式，但是經貿往來確實非常頻繁，如果民進黨持續不對談不溝通，那麼陸委會、海基會也沒有存在的必要，「站在民進黨的角度，只要有對話、善意溝通的機會，我們從來都不排斥。」

王淺秋再問，是否願意與習近平見面，黃國昌聽聞後直說「當然」，不過前提是保護對等尊嚴，這件事情必須小心鋪排，民眾黨的態度就是開大門走大路，「不要自己先把門關起來」，但是他仍然在大陸的黑名單上面。

王淺秋追問，倘若對岸真的釋出善意、取消黑名單，民眾黨是否願意依循網紅「館長」陳之漢模式赴陸訪問，黃國昌則表示「當然不排斥」，兩岸關係不應該固步自封、自我設限，「賴清德都可以邀請習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我黃國昌不能邀請習近平吃雞排？」

