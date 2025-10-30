影／川習會將登場 林佳龍：密切關注 對台美關係有信心、溝通順暢

美中領導人「川習會」今日在韓國登場，外交部長林佳龍今天前往立法院外交國防委員會報告並備質詢，會前受訪表示外交部密切關注會談進展，並強調「對台美關係有信心」，目前雙方維持密切的溝通與合作機制。

林佳龍指出，台美關係建立在「台灣關係法」與「六項保證」的堅實基礎上，涵蓋安全、經貿、科技及文化等多層面交流合作，互動密切且穩定。他表示，外交部持續掌握此次川習會及亞太經合會（APEC）期間各國重要領袖會談的最新發展。

針對媒體關切總統賴清德日前提及中共在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，林佳龍回應，中國一再企圖改變現狀，台灣必須堅定捍衛現狀與和平穩定。他強調所謂推進統一，就是試圖改變台海現狀，政府將持續展現守護家園的決心，維護台海和平與國家安全。

