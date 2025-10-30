影／發文挺林岱樺 林佳龍：社會應該給予一定空間

民進黨立委林岱樺遭高雄地檢署以涉詐領助理費起訴，外交部長林佳龍29日晚間在臉書發文力挺，表示林岱樺「深耕基層、勤政愛民，有為有守，不貪不取」，並希望高雄市民參與林岱樺週六造勢晚會展現支持。

此舉引發外界關注，林佳龍今日受訪時進一步說明，台灣是民主法治且保障人權的社會，他支持林岱樺捍衛自己的權利為自己辯護。

林佳龍表示林岱樺作為七屆立委，長期深耕地方、問政認真，社會應該給予一定空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。

商品推薦