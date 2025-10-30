再傳更換駐美代表 林佳龍：沒有要調整人事

川習會登場之際，CNN報導，我方正積極評估如何爭取川普政府的支持，其中也考慮召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官。外交部長林佳龍對此強調，台美政府溝通良好，駐美代表處的功能也發揮得很好，目前沒有要調整駐美人事。

CNN報導，在川習會登場之際，美國總統川普拒絕排除台灣可能被牽扯進美中貿易談判的可能性，台北方面擔心美方的支持是否動搖，正積極評估如何爭取川普站在自己的一方，CNN還引述多位消息人士指出，我方考量召回現任駐美代表俞大㵢，改派一位更具政治手腕的外交官。部分川普政府官員私下表示，這位職業外交官欠缺與川普圈子有效互動的政治能量。

對於是否改派駐美代表的消息，林佳龍在面對國民黨立委徐巧芯的質詢時強調，台美雙方政府的溝通管道暢通，駐美人事沒有啟動要調整的程序，駐美代表處的功能也發揮得很好。

面對立委追問究竟是不是要召回駐美代表？林佳龍明確回應「目前沒有」。

